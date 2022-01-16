За прошедшие сутки Covid-19 выявлен у 69 жителей Ингушетии
На 16 января в Ингушетии 29 740 впервые установленный диагноз Covid-19 (+69 за сутки), сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Умерло всего 490 человек, выздоровело 27 846 пациентов (+63 за сутки).
В России за минувшие сутки подтверждено 29 230 случаев коронавируса в 85 регионах.
Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 803 534 случая коронавирусной инфекции. Умерло 321 320 человек, выписано по выздоровлении — 9 858 615.