За прошедшие сутки Covid-19 выявлен у 69 жителей Ингушетии

Умерло всего 490 человек, выздоровело 27 846 пациентов (+63 за сутки).

В России за минувшие сутки подтверждено 29 230 случаев коронавируса в 85 регионах.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 803 534 случая коронавирусной инфекции. Умерло 321 320 человек, выписано по выздоровлении — 9 858 615.