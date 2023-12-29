За сбыт поддельных лекарств более чем на 9 млн рублей житель Ингушетии ответит в суде
В сбыте недоброкачественных лекарственных средств признан виновным 47-летний житель региона. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства республики.
Отмечается, что обвиняемый в 2021 году, являясь представителем ООО, согласно государственным контрактам приобретал и поставлял в медучреждение лекарственные средства, за которые территориальным фондом ОМС выплачено более 9,1 млн рублей.
Данные препараты в апреле того же года были изъяты из медицинского учреждения сотрудниками УФСБ по республике.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.
В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного ущерба, на имущество обвиняемого в сумме около 11 млн рублей следствием наложен арест.