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Задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство жителя Ингушетии

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Правоохранительные органы задержали двух местных жителей по делу о вооруженном нападении на жителя сельского поселения Экажево Марзаганова, сообщил в среду газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В рамках расследования дела о нападении на жителя Назрановского района задержаны двое мужчин 1997 и 1995 годов рождения. По адресу их проживания обнаружены самодельные взрывные устройства, оба помещены в ИВС», — сказал собеседник.

Мужчинам вменяют ч.1 ст.222.1 УК России. Ингушские правоохранители считают, что они могут быть причастны к организации и совершению 16 октября в составе ОПГ покушения на жизнь местного жителя 1990 года рождения. Сейчас пострадавший с тяжелым ранением головы находится в реанимации.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что неизвестные недалеко от дома на проспекте Базоркина в Назрани обстреляли из пистолета системы Макарова Марзаганова Магомеда из сельского поселения Экажево. Сразу после нападения на молодого человека преступник сбежал. Он скрылся, предположительно, на ВАЗ-21115.

У пострадавшего открытое огнестрельное приникающее ранение головы с повреждением костей черепа. Следователи нашли пять гильз калибра 9 мм, изъят для обследования автомобиль «Хендай Солярис».

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