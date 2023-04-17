Заморозки придут в Ингушетию 18-19 апреля

«По данным Ингушского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 18 и 19 апреля местами ожидаются заморозки в воздухе −1...-4 градусов», — сказал сотрудник центра управления в кризисных ситуациях.

По его информации, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды в Ингушетии объявлено штормовое предупреждение.

Специалисты рекомендовали населению при граде по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон. Не пользоваться электроприборами, учитывая, что град обычно сопровождается грозой.

Находясь на улице, нужно выбрать укрытие, только не под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви.