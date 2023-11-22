Житель Ингушетии купил в долг 9 голов КРС и отключил телефон

Отмечается, что в дежурную часть МО МВД России «Сунженский» обратился местный житель, который сообщил, что с мая по июнь текущего года знакомый по устному договору приобрел у него 9 голов КРС под реализацию на 580 тыс. рублей с обязательством последующей оплаты. Долг тот не уплатил, скот не вернул и не выходит на связь с продавцом.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, проводится проверка.