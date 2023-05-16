Житель Ингушетии может получить пожизненный срок за попытку сбыть свыше 3,5 кг героина
Прокуратура Ингушетия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, в 2022 году мужчина в составе преступной группы пытался сбыть свыше 3,5 кг героина, смешав его с сахаром, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Он обвиняется по части 3 статье 30, части 5 статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Уголовное дело направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается
Ранее сообщалось, что житель Ингушетии в составе организованной преступной группы в Волгоградской области и Ростове-на-Дону приобрел крупные партии героина для сбыта в Ингушетии. В мае 2022 года злоумышленник был задержан, героин общей массой более 3,5 кг изъят из незаконного оборота.
Отметим, что за совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьей 228.1 УК РФ, в качестве основного наказания во всех случаях предусмотрено лишение свободы.
Максимальное наказание за незаконный сбыт наркотиков — пожизненное лишение свободы.