Житель Ингушетии может получить пожизненный срок за попытку сбыть свыше 3,5 кг героина

«Он обвиняется по части 3 статье 30, части 5 статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Уголовное дело направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается

Ранее сообщалось, что житель Ингушетии в составе организованной преступной группы в Волгоградской области и Ростове-на-Дону приобрел крупные партии героина для сбыта в Ингушетии. В мае 2022 года злоумышленник был задержан, героин общей массой более 3,5 кг изъят из незаконного оборота.

Отметим, что за совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьей 228.1 УК РФ, в качестве основного наказания во всех случаях предусмотрено лишение свободы.

Максимальное наказание за незаконный сбыт наркотиков — пожизненное лишение свободы.