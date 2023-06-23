Житель Ингушетии осужден за повторную езду в состоянии опьянения
47-летний житель Назрановского района Ингушетии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее судимый за аналогичное деяние и лишенный прав, мужчина вновь пьяным сел за руль автомашины «ВАЗ-21099» в мае прошлого года. На ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре, не справившись с управлением, он совершил столкновение с барьерным ограждением. Прибывшие на место дорожные полицейские отстранили его от управления ТС.
Приговором Назрановского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.
Одновременно суд лишил мужчину права управлять транспортными средствами сроком на 4 года.