Прокуратура

Житель Ингушетии осужден за повторную езду в состоянии опьянения

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47-летний житель Назрановского района Ингушетии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее судимый за аналогичное деяние и лишенный прав, мужчина вновь пьяным сел за руль автомашины «ВАЗ-21099» в мае прошлого года. На ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре, не справившись с управлением, он совершил столкновение с барьерным ограждением. Прибывшие на место дорожные полицейские отстранили его от управления ТС.

Приговором Назрановского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.

Одновременно суд лишил мужчину права управлять транспортными средствами сроком на 4 года.

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