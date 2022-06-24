Приговор

Житель Ингушетии получил три года условно за обрез ружья

0

Житель Джейрахского района Ингушетии осужден за «незаконные приобретение и хранение оружия», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина, в январе текущего года, прибыв на северную окраину сельского поселения Гули, достоверно зная о том, что его покойным братом закопан обрез одноствольного гладкоствольного ружья модели «ИЖ-К», 16-го калибра, незаконно присвоил его.

После осужденный перевез обрез во временно проживаемый им вагончик, расположенный в Джейрахском районе в местности «Тамариани», где хранил его вплоть до 15 февраля 2022 года, до момента обнаружения и изъятия в ходе проведения обыска сотрудниками полиции.

Суд, с учетом признания им своей вины, чистосердечного раскаяния, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В СУ СКР по Ингушетии действует «горячая линия» для беженцев из Донбасса
В проекте «Билет в будущее» примут участие около 3 тыс. учащихся Ингушетии
У четверых жителей Ингушетии нашли СВУ и оружие в ходе обысков
Ингушские архивисты оказали методическую помощь муниципальному архиву города Сунжи
В Ингушском политехническом колледже состоялась профилактическая беседа
Ветеринары Ингушетии проводят санитарную обработку животных и мест их содержания от клещей
Ингушских вокалистов приглашают к участию в фестивале военной и патриотической песни «За тех, кто в море!»
В ЦКР столицы Ингушетии открывается новый курс «Дизайн одежды»
В Ингушетии загорелась кровля частного жилого дома
Объем строительства жилья в Ингушетии за пять месяцев снизился на 8%
В МКЖР Ингушетии состоялся показ фильмов к Международному дню борьбы с наркоманией

Главное

Яндекс.Метрика

 