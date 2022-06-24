Житель Ингушетии получил три года условно за обрез ружья

Судом установлено, что мужчина, в январе текущего года, прибыв на северную окраину сельского поселения Гули, достоверно зная о том, что его покойным братом закопан обрез одноствольного гладкоствольного ружья модели «ИЖ-К», 16-го калибра, незаконно присвоил его.

После осужденный перевез обрез во временно проживаемый им вагончик, расположенный в Джейрахском районе в местности «Тамариани», где хранил его вплоть до 15 февраля 2022 года, до момента обнаружения и изъятия в ходе проведения обыска сотрудниками полиции.

Суд, с учетом признания им своей вины, чистосердечного раскаяния, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.