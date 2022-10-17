Житель Ингушетии получил тяжелое ранение в результате нападения неизвестных

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Житель Назрановского района республики доставлен в больницу после обстрела в Назрани у жилого дома, сообщил в понедельник газете «Ингушетия» информированный источник.

«Инцидент произошел возле дома на проспекте Базоркина в Назрани. Неизвестный открыл стрельбу из пистолета в молодого человека 1990 года рождения. Сразу после обстрела жителя Экажево преступник скрылся с места происшествия на легковом автомобиле», — сказал собеседник издания.

По его данным, медики зафиксировали открытое огнестрельное приникающее ранение головы с повреждением костей черепа. В тяжелом состоянии он находится в реанимационном отделении в республиканской больнице.

Сейчас стражи правопорядка выясняют, что могло стать мотивом совершения преступления, а также устанавливают личности нападавших. На месте ЧП найдены пять гильз калибра 9 мм, изъят для обследования автомобиль Hyundai Solaris. Назрановские врачи борются за жизнь пострадавшего.

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