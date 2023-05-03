Житель Ингушетии проведет три с половиной года в колонии за хранение гранаты
Магасский районный суд вынес обвинительный приговор 37-летнему местному жителю по делу о хранении взрывчатого боеприпаса в автомобиле, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ по региону.
«Установлено, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства, а также под водительским сиденьем своего автомобиля ручную осколочную гранату со взрывателем, которые обнаружили и изъяли в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии», — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, 37-летний ранее судимый мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконное хранение взрывных устройств).
Его приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 30 тыс. руб.