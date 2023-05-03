Житель Ингушетии проведет три с половиной года в колонии за хранение гранаты

«Установлено, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства, а также под водительским сиденьем своего автомобиля ручную осколочную гранату со взрывателем, которые обнаружили и изъяли в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, 37-летний ранее судимый мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконное хранение взрывных устройств).

Его приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 30 тыс. руб.