Житель Ингушетии проведет три с половиной года в колонии за хранение гранаты

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Магасский районный суд вынес обвинительный приговор 37-летнему местному жителю по делу о хранении взрывчатого боеприпаса в автомобиле, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ по региону.

«Установлено, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства, а также под водительским сиденьем своего автомобиля ручную осколочную гранату со взрывателем, которые обнаружили и изъяли в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, 37-летний ранее судимый мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконное хранение взрывных устройств).

Его приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 30 тыс. руб.

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