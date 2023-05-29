Житель Ингушетии прятал прегабалин в упаковках сувенирных ручек

Сотрудники отдельного батальона ППС ОМВД России по Назрани во время патрулирования по улице Бакинская возле автовокзала заметили находившегося рядом с автомашиной «Тойота» молодого человека, который имел признаки наркотического опьянения, при этом у него не было документов.

Подозрительный гражданин был доставлен в отдел, где у него в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты 70 капсул с надписью «PGN-300», содержащие в своем составе сильнодействующее вещество прегабалин. Капсулы, известные как «лирика», были спрятаны в упаковках сувенирных ручек. Согласно экспертизе, общая масса изъятого составила 27,30 гр.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК России.