Житель Ингушетии стал жертвой мошенника при покупке автомобильной запчасти

«Малгобекская городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего жителя Ростова-на-Дону. Судом установлено, что мужчина дал объявление о продаже модуля катушки зажигания для автомобиля марки «Мерседес-Бенц», не располагая им и не имея намерений его продажи. Житель Ингушетии отправил злоумышленнику 23 тыс. рублей. Получив от покупателя денежные средства, он перестал отвечать на его звонки», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба).

Подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии, и ему с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору суда назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.