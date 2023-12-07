Житель Магаса ответит в суде за мошенничество
В мошенничестве признан виновным 24-летний житель Магаса, который разместил в сети «Интернет» объявление с ложными сведениями о продаже игровой приставки Sony PlayStation 5, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Информацией заинтересовался потерпевший и перевел на счет банковской карты молодого человека 37,5 тыс. рублей. «Продавец» обещал отправить купленный товар посредством такси, но покупатель так его и не дождался.
Похищенными деньгами мошенник распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд республики.