Житель Магаса ответит в суде за мошенничество

Информацией заинтересовался потерпевший и перевел на счет банковской карты молодого человека 37,5 тыс. рублей. «Продавец» обещал отправить купленный товар посредством такси, но покупатель так его и не дождался.

Похищенными деньгами мошенник распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд республики.