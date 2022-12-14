Фотоконкурс

Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе РГО «Первые шаги зимы по России»

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Русское географическое общество приглашает жителей Ингушетии поделиться собственным видением зимней красоты родной природы в рамках фотоконкурса «Первые шаги зимы по России».

Участником проекта может стать любой желающий вне зависимости от возраста, профессии и места жительства.

Победителей фотоконкурса, организованного Молодёжным клубом РГО «Импульс», определят в четырёх номинациях: «Детский взгляд» — фотоработы детей в возрасте до 10 лет, «Любительский взгляд: дети» — любительские фотоработы участников в возрасте 11–17 лет, «Любительский взгляд: взрослые» — любительские фотоработы участников в возрасте от 18 лет, «Профессиональный взгляд» — фотоработы профессионалов в возрасте от 18 лет.

Основными целями и задачами фотоконкурса «Первые шаги зимы по России» являются воспитание бережного отношения к природе, формирование активной гражданской позиции в сфере экологии, пропаганда здорового образа жизни и предоставление каждому участнику возможности реализовать свои творческие способности.

Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на сайте Молодёжного клуба РГО https://mk. rgo. ru/news/vserossiyskiy-fotokonkurs-pervye-shagi-zimy-po-rossii и добавить ссылку на конкурсную работу. Приём работ продлится до 31 декабря 2022 года.

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