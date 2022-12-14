Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе РГО «Первые шаги зимы по России»

Участником проекта может стать любой желающий вне зависимости от возраста, профессии и места жительства.

Победителей фотоконкурса, организованного Молодёжным клубом РГО «Импульс», определят в четырёх номинациях: «Детский взгляд» — фотоработы детей в возрасте до 10 лет, «Любительский взгляд: дети» — любительские фотоработы участников в возрасте 11–17 лет, «Любительский взгляд: взрослые» — любительские фотоработы участников в возрасте от 18 лет, «Профессиональный взгляд» — фотоработы профессионалов в возрасте от 18 лет.

Основными целями и задачами фотоконкурса «Первые шаги зимы по России» являются воспитание бережного отношения к природе, формирование активной гражданской позиции в сфере экологии, пропаганда здорового образа жизни и предоставление каждому участнику возможности реализовать свои творческие способности.