Нацпроекты

Жители города Назрани Ингушетии могут выбрать территории для благоустройства

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Жители Назрани могут выбрать территории для благоустройства в рамках предложенных дизайн-проектов, представленных мэрией города.

С 15 апреля по 30 мая текущего года в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» стартует Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства.

В предыдущем году в Назрани благодаря голосованию было выбрано 4 территории для благоустройства: скверы на улицах Новая и Московская, общественная территория возле городского пруда и сквер на улице Студенческая в Гамурзиевском административном округе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, принять участие в голосовании может каждый житель муниципального образования на платформе http://za. gorodsreda. ru.

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