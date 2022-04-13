Жители города Назрани Ингушетии могут выбрать территории для благоустройства

С 15 апреля по 30 мая текущего года в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» стартует Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства.

В предыдущем году в Назрани благодаря голосованию было выбрано 4 территории для благоустройства: скверы на улицах Новая и Московская, общественная территория возле городского пруда и сквер на улице Студенческая в Гамурзиевском административном округе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, принять участие в голосовании может каждый житель муниципального образования на платформе http://za. gorodsreda. ru.