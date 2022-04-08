Диктант

Жители Ингушетии имеют возможность написать Тотальный диктант онлайн

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9 апреля жители Ингушетии смогут присоединиться к ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант» в формате #пишемдома.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, диктант будет доступен по ссылке. В регионе в этом году не предусмотрено очных площадок для написания диктанта в связи с эпидемиологической ситуацией.

Отмечается, что онлайн-диктанты начнутся в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00. Для участия в акции нужно 9 апреля в любое время из этого промежутка зайти на сайт  с компьютера или телефона, открыть трансляцию и написать диктант в специальном окошке. Окончив работу, необходимо нажать кнопку «Проверить», через некоторое время оценка за онлайн-диктант появится в личном кабинете в разделе «События».

Напоминаем, принять участие в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Автором уникального текста Тотального диктанта каждый год становится известный писатель.

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