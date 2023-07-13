Обратная связь

Жители Магаса смогут подавать обращения через платформу обратной связи в Госуслугах

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Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, любой желающий сможет заявить о своей проблеме органам власти на официальном сайте admmagas. ru в платформе обратной связи «Госуслуги решаем вместе».

Власти Магаса призвали жителей не оставаться в стороне. Ведь основная цель платформы — это быстрое решение актуальных проблем граждан, она позволяет получать объективную информацию об актуальных проблемах и принимать меры для их решения.

Напомним, что платформа обратной связи создана по поручению Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

 

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