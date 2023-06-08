Жители Насыр-Кортского административного округа Назрани вторые сутки сидят без воды

«Только установилась жаркая погода, и мы уже вторые сутки остаемся без воды. Все знают, какие трудности возникают из-за отсутствия живительной влаги. Молодые люди ездили в городской водоканал для выяснения ситуации. Там как обычно разводят руками, говорят: «Что мы можем поделать, сгорел трансформатор на водокачке». Насколько нам известно, никаких надлежащих мер по ликвидации причины отключения водоснабжения должностные лица не предпринимают. Воды нет даже для питья, не говоря уже о других бытовых нуждах. Неужели при наличии большого количества служб, муниципальных служащих, надзорных органов и бюджетных средств так сложно оперативно устранить эту проблему? Почему простые люди должны страдать из-за их халатности и бездействия?» — сообщил корреспонденту издания житель ул. Халмурзиева.

Жители Насыр-Кортского округа обратились к контрольным органам с просьбой провести проверку по данному факту.

Ранее министр энергетики и ЖКХ Ингушетии Ахмет Лолохоев сообщал, что власти закупили полтора десятка насосных агрегатов, а в течение двух недель в регион из Белоруссии доставят еще около 20 погружных насосов для водозаборов в целях решения проблем нехватки воды в летний период.