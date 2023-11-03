Жители отдаленных сел Сунженского района Ингушетии на сходе обсудили актуальные вопросы

В мероприятии принял участие глава Сунженского муниципального района Иса Татиев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба. Главной темой обсуждения стала проблема водоснабжения жителей двух сёл.

Отмечается, что в ходе заседания был поднят вопрос о строительстве тротуара на улице Шерипова в сельском поселении Аршты. Депутаты также обсудили вопросы, связанные с очисткой пастбищных земель от кустарника в сельском поселении Чемульга.

«По итогам встречи по этим вопросам были приняты необходимые решения», — отметили в администрации Сунженского района.