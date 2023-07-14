Жительница Ингушетии перевела дистанционному мошеннику более 300 тыс. рублей
В дежурную часть МО МВД России «Сунженский» обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный, под предлогом заработка на сайте «Apex-PlatFarm», завладел ее денежными средствами на общую сумму 306 720 рублей.
Женщина с 16 июня по 3 июля текущего года переводила мошеннику деньги на различные банковские счета.
В действиях «работодателя» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.