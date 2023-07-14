Жительница Ингушетии перевела дистанционному мошеннику более 300 тыс. рублей

Женщина с 16 июня по 3 июля текущего года переводила мошеннику деньги на различные банковские счета.

В действиях «работодателя» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.