Мошенничество

Жительница Ингушетии перевела дистанционному мошеннику более 300 тыс. рублей

0

В дежурную часть МО МВД России «Сунженский» обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный, под предлогом заработка на сайте «Apex-PlatFarm», завладел ее денежными средствами на общую сумму 306 720 рублей.

Женщина с 16 июня по 3 июля текущего года переводила мошеннику деньги на различные банковские счета.

В действиях «работодателя» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За незаконное хранение самодельного пистолета и патронов задержан житель Малгобека Ингушетии
Премьер Ингушетии ознакомился с ходом строительства 4 школ и ДОУ в Малгобекском районе
За хранение гранаты осужден житель Ингушетии
В Ингушетии откроют отделение психосоциальной реабилитации наркозависимых
Диализный центр для нефрологических пациентов откроют в Ингушетии
На одной из улиц в Сунже появятся асфальт, ливневая система, тротуар и освещение
Прокуратура Ингушетии требует закрыть сайты с информацией о способах хищения энергоресурсов
Более 1,3 кг сильнодействующих веществ изъяли полицейские у жителя Ингушетии
Глава Ингушетии: предложение Путина подготовить новый нацпроект экономики данных — сигнал для регионов
В ходе рейда судебные приставы и госавтоинспекторы взыскали 157 тыс. рублей штрафов
В Ингушетии иностранец получил 10 лет колонии за попытку сбыть героин

Главное

Яндекс.Метрика

 