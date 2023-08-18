Оружие

Жительница Ингушетии получила касательное ранение головы из-за неосторожности

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Жительница Ингушетии получила касательное ранение головы из-за неосторожного обращения с травматическим пистолетом.

После сообщения о поступлении в Сунженскую ЦРБ женщины с огнестрельным ранением, выехавшие на место правоохранители выяснили, что пистолет МР-79-9ТМ, на который имеется разрешение, принадлежит ее супругу и хранится в ячейке металлического сейфа по месту их проживания.

Сам владелец травматического оружия находится на лечении в Ставропольском крае. Выстрелила в себя пострадавшая случайно, сообщил источник в правоохранительных органах.

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