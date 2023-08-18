Жительница Ингушетии получила касательное ранение головы из-за неосторожности

После сообщения о поступлении в Сунженскую ЦРБ женщины с огнестрельным ранением, выехавшие на место правоохранители выяснили, что пистолет МР-79-9ТМ, на который имеется разрешение, принадлежит ее супругу и хранится в ячейке металлического сейфа по месту их проживания.

Сам владелец травматического оружия находится на лечении в Ставропольском крае. Выстрелила в себя пострадавшая случайно, сообщил источник в правоохранительных органах.