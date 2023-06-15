Жительница Ингушетии ударила по лицу адвоката

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, 25 мая текущего года, находясь в служебном помещении ОФСИН по республике в городе Карабулаке, женщина ударила несколько раз по лицу адвоката, участвовавшего в предварительном расследовании уголовного дела в качестве защитника.

Отмечается, что проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.