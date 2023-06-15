Криминал

Жительница Ингушетии ударила по лицу адвоката

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В отношении 40-летней жительницы Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 296 УК России — «угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, 25 мая текущего года, находясь в служебном помещении ОФСИН по республике в городе Карабулаке, женщина ударила несколько раз по лицу адвоката, участвовавшего в предварительном расследовании уголовного дела в качестве защитника.

Отмечается, что проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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