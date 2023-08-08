УФССП

Жительница Ингушетии выплатила 250 тыс. рублей алиментов после запрета на выезд из страны

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Судебные приставы Карабулакского городского отделения УФССП по Ингушетии взыскали 250 тыс. рублей долга по алиментам после ограничения жительницы региона в праве на выезд за пределы страны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сумму женщина накопила с февраля 2022 года, когда сотрудниками структурного подразделения территориального органа было возбуждено в отношении нее исполнительное производство. Меры по погашению задолженности не предпринимались.

«Узнав о невозможности совершить запланированное путешествие за границу, гражданка исполнила свой родительский долг путем перечисления всей суммы задолженности», — отметили в пресс-службе управления.

УФССП России по республике напоминает гражданам о полномочиях судебных приставов, позволяющих вынести временный запрет на пересечение границы России, и рекомендует во избежание неприятностей зайти на сайт ведомства https://r06.fssp.gov.ru в «Банк данных исполнительных производств» и проверить наличие у себя задолженности.

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