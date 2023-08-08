Жительница Ингушетии выплатила 250 тыс. рублей алиментов после запрета на выезд из страны
Судебные приставы Карабулакского городского отделения УФССП по Ингушетии взыскали 250 тыс. рублей долга по алиментам после ограничения жительницы региона в праве на выезд за пределы страны.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сумму женщина накопила с февраля 2022 года, когда сотрудниками структурного подразделения территориального органа было возбуждено в отношении нее исполнительное производство. Меры по погашению задолженности не предпринимались.
«Узнав о невозможности совершить запланированное путешествие за границу, гражданка исполнила свой родительский долг путем перечисления всей суммы задолженности», — отметили в пресс-службе управления.
УФССП России по республике напоминает гражданам о полномочиях судебных приставов, позволяющих вынести временный запрет на пересечение границы России, и рекомендует во избежание неприятностей зайти на сайт ведомства https://r06.fssp.gov.ru в «Банк данных исполнительных производств» и проверить наличие у себя задолженности.