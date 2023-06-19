Жителя Ингушетии будут судить за хранение наркотиков

По информации пресс-служба прокуратуры республики, в апреле текущего года, оплатив на банковскую карту 40 тыс. рублей, мужчина бесконтактным способом из «закладки» приобрел для личного употребления мефедрон — 8 гр.

Обвиняемый был задержан полицейскими по подозрению в хранении наркотических средств в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий возле Магасского круга в городе Назрани. Мефедрон был обнаружен в ходе личного досмотра и изъят из незаконного оборота.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд.

В отношении сбытчика наркотиков дело выделено в отдельное производство, говорится в релизе.