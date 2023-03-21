Жителя Ингушетии оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

«К ответственности привлечен житель Малгобека, который разместил противоправную видеозапись в популярной социальной сети», — сказал собеседник.

По его словам, в действиях мужчины усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).

Постановлением Малгобекского районного суда подсудимому назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за дискредитацию участников СВО. В качестве наказания предусмотрены штрафы до 5 млн рублей и лишение свободы на срок до 15 лет.