Приговор

Жителя Ингушетии приговорили к 4 годам колонии за хранение мефедрона

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Осужден житель Ингушетии за незаконное приобретение и хранение синтетического наркотика, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

34-летний мужчина в феврале этого года в городе Карабулаке приобрел для личного употребления мефедрон — 3,70 гр. После он на своем автомобиле припарковался на обочине автодороги по улице Промысловая города, где был замечен правоохранителями и задержан с поличным.

Карабулакский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил гражданину наказание в виде 4-х лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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