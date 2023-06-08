Жителя Ингушетии приговорили к 4 годам колонии за хранение мефедрона

34-летний мужчина в феврале этого года в городе Карабулаке приобрел для личного употребления мефедрон — 3,70 гр. После он на своем автомобиле припарковался на обочине автодороги по улице Промысловая города, где был замечен правоохранителями и задержан с поличным.

Карабулакский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил гражданину наказание в виде 4-х лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.