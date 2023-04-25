Наркотики

Жителя Владимира будут судить в Ингушетии за попытку сбыть наркотики

0

23-летний житель города Владимира обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в Ингушетии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Отмечается, что молодой человек, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в июле прошлого года прибыл в город Назрань, где бесконтактным способом приобрел мефедрон, затем арендовал квартиру для временного проживания с целью расфасовки на мелкие партии и последующего сбыта наркотического средства.

При попытке обустроить «закладку» в Назрани гражданин был задержан с поличным сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике. Также им был выдан другой тайник в лесистой местности, в котором находился мефедрон, массой более 184 гр.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором Назрани направлено в Магасский районный суд.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жительница Ингушетии объявлена в розыск за участие в военных действиях на территории Сирии
К трем годам колонии и штрафу приговорен житель Ингушетии за хранение гранаты
В селе Плиево Ингушетии не санкционированно установлены «лежачие полицейские»
Народные дружинники Ингушетии принимают активное участие в защите госграницы
В Ингушетии задержали семь участников массовой драки из предгорного села
Известному работнику здравоохранения Ингушетии присвоили звание заслуженного врача России
Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев отправил УАЗ «Патриот» с гуманитаркой в зону СВО
Ингушский парламентарий Муса Мархиев отмечен благодарственным письмом Президента России
Представитель Ингушетии выступил в центре знаний «Машук» в Пятигорске
Юные ингушские боксеры принимают участие в первенстве России
МСП Банк с начала года выделил бизнесу в Ингушетии 1,1 млрд руб.

Главное

Яндекс.Метрика

 