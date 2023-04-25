Жителя Владимира будут судить в Ингушетии за попытку сбыть наркотики

Отмечается, что молодой человек, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в июле прошлого года прибыл в город Назрань, где бесконтактным способом приобрел мефедрон, затем арендовал квартиру для временного проживания с целью расфасовки на мелкие партии и последующего сбыта наркотического средства.

При попытке обустроить «закладку» в Назрани гражданин был задержан с поличным сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике. Также им был выдан другой тайник в лесистой местности, в котором находился мефедрон, массой более 184 гр.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором Назрани направлено в Магасский районный суд.