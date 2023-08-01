Жителя Владимирской области осудят в Ингушетии за хранение наркотиков

В июне этого года в городе Карабулаке обвиняемый приобрел из «закладки» за 9400 рублей мефедрон массой 4,70 гр. Он был задержан с поличным правоохранителями при проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Мужчина был заключен под стражу, уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Карабулакский районный суд.

В отношении сбытчика наркотиков уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.