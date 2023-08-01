Наркотики

Жителя Владимирской области осудят в Ингушетии за хранение наркотиков

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Ранее неоднократно судимый 35-летний житель Владимирской области обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В июне этого года в городе Карабулаке обвиняемый приобрел из «закладки» за 9400 рублей мефедрон массой 4,70 гр. Он был задержан с поличным правоохранителями при проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Мужчина был заключен под стражу, уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Карабулакский районный суд.

В отношении сбытчика наркотиков уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

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