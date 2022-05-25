Криминал

Жителю Ингушетии дали условный срок за укус полицейского во время разбирательств

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Жителя сельского поселения Плиево Назрановского района Ингушетии осудили на два года условно за укусы рук полицейского во время задержания, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что 34-летний злоумышленник 11 января 2022 года в парке имени Суламбека Осканова в Карабулаке в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции потребовали от него прекратить незаконные действия и проехать с ними в участок для разбирательства, после чего поместили его в служебный автомобиль. Но обвиняемому это не понравилось, и он укусил обе руки правоохранителя», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 и части 1 статьи 167 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

Приговором Карабулакского районного суда республики с учетом наличия на его иждивении четырех несовершеннолетних детей ему назначено наказание в виде 2,2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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