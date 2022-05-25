Жителю Ингушетии дали условный срок за укус полицейского во время разбирательств
Жителя сельского поселения Плиево Назрановского района Ингушетии осудили на два года условно за укусы рук полицейского во время задержания, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Установлено, что 34-летний злоумышленник 11 января 2022 года в парке имени Суламбека Осканова в Карабулаке в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции потребовали от него прекратить незаконные действия и проехать с ними в участок для разбирательства, после чего поместили его в служебный автомобиль. Но обвиняемому это не понравилось, и он укусил обе руки правоохранителя», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 и части 1 статьи 167 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).
Приговором Карабулакского районного суда республики с учетом наличия на его иждивении четырех несовершеннолетних детей ему назначено наказание в виде 2,2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.