Жителю Ингушетии суд ограничил свободу на один год за избиение родственника

Судом установлено, что мужчина в мае текущего года, находясь на территории парка сельского поселения Троицкое Сунженского района, спровоцировал ссору со своим дальним родственником, а затем нанес ему несколько ударов.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинены телесные повреждения, вызвавшие длительное расстройство здоровья.

«Мировой судья 12 судебного участка Республики Ингушетия, с учетом позиции гособвинителя, наличия на иждивении малолетних детей, признал его виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год», — отметили в надзорном ведомстве.