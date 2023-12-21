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Жителю Ингушетии вернули 196 тыс. рублей переплаты за газ после вмешательства прокуратуры

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После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающую организацию обязали вернуть порядка 196 тыс. рублей местному жителю, незаконно начисленных за потреблённый газ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-служба надзорного ведомства.

«Выявлено, что начисления за использование газа в жилом доме жителя сельского поселения Алхасты Сунженского района начиная с октября 2020 года были слишком завышенными из-за аномально высоких показаний счетчика потребления», — рассказал собеседник.

По его словам, заявитель обратился в «Газпром межрегионгаз Назрань» с заявлением о проведении проверки прибора учета газа. Организация подтвердила, что прибор учета неисправен, в связи с чем он был демонтирован. Несмотря на сказанное, ресурсоснабжающая организация пренебрегла необходимостью перерасчета, что в результате привело к неправомерному взиманию платы за газ в размере более 196 тысяч рублей.

«В связи с этим прокуратура внесла генеральному директору ресурсоснабжающей организации представление», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что незаконно начисленная задолженность за газ ликвидирована, права заявителя восстановлены.

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