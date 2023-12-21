Жителю Ингушетии вернули 196 тыс. рублей переплаты за газ после вмешательства прокуратуры
После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающую организацию обязали вернуть порядка 196 тыс. рублей местному жителю, незаконно начисленных за потреблённый газ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-служба надзорного ведомства.
«Выявлено, что начисления за использование газа в жилом доме жителя сельского поселения Алхасты Сунженского района начиная с октября 2020 года были слишком завышенными из-за аномально высоких показаний счетчика потребления», — рассказал собеседник.
По его словам, заявитель обратился в «Газпром межрегионгаз Назрань» с заявлением о проведении проверки прибора учета газа. Организация подтвердила, что прибор учета неисправен, в связи с чем он был демонтирован. Несмотря на сказанное, ресурсоснабжающая организация пренебрегла необходимостью перерасчета, что в результате привело к неправомерному взиманию платы за газ в размере более 196 тысяч рублей.
«В связи с этим прокуратура внесла генеральному директору ресурсоснабжающей организации представление», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что незаконно начисленная задолженность за газ ликвидирована, права заявителя восстановлены.