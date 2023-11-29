Жителю Ингушетии выдали военный билет после вмешательства УПЧ по региону

«Мужчина является добровольцем в ЧВК «Вагнер», а также отцом пятерых детей. Отслужил 6 месяцев по контракту, имеет боевые награды и положительную характеристику командования. В настоящее время хочет продолжить службу в зоне СВО, но из-за отсутствия военного билета не может продолжить службу», — рассказал собеседник.

По его словам, заявитель обратился в ведомство с просьбой оказать содействие в получении военного билета в целях заключения контракта с Министерством обороны России для участия в СВО.

Отмечается, что по результатам рассмотрения запроса уполномоченного по правам человека по региону заявителю выдан военный билет.