СВО

Жителю Ингушетии выдали военный билет после вмешательства УПЧ по региону

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Аппарат уполномоченного по правам человека в регионе помог местному жителю получить военный билет для службы в зоне СВО, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Мужчина является добровольцем в ЧВК «Вагнер», а также отцом пятерых детей. Отслужил 6 месяцев по контракту, имеет боевые награды и положительную характеристику командования. В настоящее время хочет продолжить службу в зоне СВО, но из-за отсутствия военного билета не может продолжить службу», — рассказал собеседник.

По его словам, заявитель обратился в ведомство с просьбой оказать содействие в получении военного билета в целях заключения контракта с Министерством обороны России для участия в СВО.

Отмечается, что по результатам рассмотрения запроса уполномоченного по правам человека по региону заявителю выдан военный билет.

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