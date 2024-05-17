Общественники Ингушетии провели мероприятие по уборке в древнем мавзолее «Борга-Каш» 

«Это мероприятие очень важное в плане сохранения культурного наследия и привлечения внимания к необходимости ухода за историческими памятниками», — сообщили газете «Ингушетия» в министерстве молодежной политики и туризма республики.

Отмечается, что мавзолей «Борга-Каш» является уникальным архитектурным сооружением, образцом средневековой ингушской архитектуры, имеющим огромное значение для местных жителей и всех, кто интересуется историей и культурой региона. В последние годы мавзолей начал страдать от воздействия времени и природных факторов, поэтому инициатива по его уборке и благоустройству стала актуальной как никогда.

«Мы должны помнить и заботиться о нашем наследии, ведь это часть нашей истории и культуры», — подчеркнул один из сотрудников Дома молодежных организаций.

Общественники тщательно очистили территорию от мусора, провели работы по благоустройству прилегающей территории и выполнили основные мероприятия по уходу за строением.