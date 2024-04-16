Общественные территории в Карабулаке проверили единороссы Ингушетии

Единороссы Ингушетии провели инспекционный выезд в Карабулак в рамках реализации партийного проекта «Городская среда».
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, в ходе мероприятия партийцы проверили несколько общественных территорий, включая улицы Промысловая и Фрунзе.
Отмечается, что в мониторинговой акции участвовали депутаты городского совета от партии «Единая Россия» Магомед Бадиев и Хусейн Амаков совместно с исполнительным секретарем МО Арби Султыговым.
«Жители города относятся к благоустроенным ранее территориям бережно — установленные скамейки, малые архитектурные формы находятся в надлежащем состоянии», — подчеркнули активисты.