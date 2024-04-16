Общественные территории в Карабулаке проверили единороссы Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, в ходе мероприятия партийцы проверили несколько общественных территорий, включая улицы Промысловая и Фрунзе.

Отмечается, что в мониторинговой акции участвовали депутаты городского совета от партии «Единая Россия» Магомед Бадиев и Хусейн Амаков совместно с исполнительным секретарем МО Арби Султыговым.

«Жители города относятся к благоустроенным ранее территориям бережно — установленные скамейки, малые архитектурные формы находятся в надлежащем состоянии», — подчеркнули активисты.