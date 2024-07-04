Общий объем кассового исполнения по нацпроектам в Ингушетии составил более 39 млрд руб.

Средства направлены на строительство и реконструкцию 26 детских садов, 34 школ, 20 объектов культуры, 6 здравоохранения, 18 спорта, 50 дорожного хозяйства, благоустроено 170 общественных территорий и многое другое.

«На 2024 год запланированы мероприятия на 4,1 млрд рублей, из них средства федерального бюджета 3,4 млрд. Планируется завершение строительства 5 школ, одного объекта культуры, 14 объектов дорожного хозяйства, 1 объекта здравоохранения, одного объекта социального обслуживания, благоустройство 20 общественных территорий, капитальный ремонт двух объектов культуры, завершение модернизации Альтиевского водозабора», — сказал Глава республики.

По его словам, в текущем году региону также выделены средства на развитие малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства путем создания дополнительно более 90 субъектов МСП.

«Кроме того, в текущем году Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным инициированы 5 новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Экономика данных» и «Кадры». В новых национальных целях определены более 100 жизненно необходимых направлений где республика планирует принять самое активное участие», — добавил Махмуд-Али Калиматов.