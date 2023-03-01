Дело в том, что Министерство просвещения РФ учредило Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству, которое ставит своей целью внедрение и развитие федеральных проектов, направленных на поддержку талантливых молодых специалистов, а также призванных содействовать кадровому обеспечению ведущих отраслей экономики.

Если быть кратким, «Профессионалитет» — это программа, содержащая в себе один из сорока двух проектов социально-экономического развития страны до 2030 года, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых задач проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями по подготовке специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству будут проходить во всех субъектах Российской Федерации, о которых мы в дальнейшем будем информировать своих читателей.

Федеральным оператором движения выбрали Институт развития профессионального образования. Это государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, которое на протяжении многих лет зарекомендовало себя как элитный путеводитель для тех, кто хочет самосовершенствоваться и ищет новых идей.

Президент России Владимир Путин отметил существенное развитие системы среднего профессионального образования в последние годы. Об этом он сообщил на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, более одного миллиона школьников ежегодно поступают в колледжи. Это мощный стимул для качественного и эффективного развития системы среднего профессионального образования России. По его словам, на сегодняшний день подготовлена вся необходимая нормативная база проекта «Профессионалитет», который по поручению Владимира Путина был инициирован на съезде партии «Единая Россия», также есть чёткий план реализации, и поэтому нет никаких сомнений, что он будет выполнен в срок.

«На чемпионатах профмастерства молодые участники смогут не только показать свои умения, но и поделятся друг с другом лучшими практиками. В дальнейшем они будут внедрены в образовательную программу колледжей и станут замечательным подспорьем в улучшении качества среднего профессионального образования. Это положительно скажется на подготовке студентов, эффективности их обучения с учетом запросов реального сектора экономики», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Как было сообщено ранее, с 1 сентября 2022 года началось обучение по программе «Профессионалитет» на базе пилотных площадок, расположенных в более чем половине регионов страны. В 2022 году проект объединил семьдесят образовательно-производственных кластеров и обеспечил подготовку кадров в области лёгкой и атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, химической и фармацевтической отраслях. Планируется, что к 2024 году программа охватит более 350 тысяч студентов. В этом году перечень компетенций ориентирован только на востребованные и перспективные направления рынка труда.

В данный момент утверждена концепция нового Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Участники соревнований продемонстрируют профессиональные навыки и компетенции по специальностям ведущих отраслей экономики страны.

Чемпионат по профессиональному мастерству будет проходить в четыре этапа. Первый этап (при необходимости) — внутренний отбор. Проводится по решению представителя регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации на базе профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций.

Второй этап — региональный этап. Проводится в субъектах Российской Федерации, предполагает соревнование по перечню компетенций, востребованных в конкретном субъекте Российской Федерации — не позднее 1 мая 2023 года.

Третий этап — отборочный (межрегиональный) этап. Отборочные соревнования между победителями региональных этапов проводятся за право участия в финале чемпионата, а также включают итоговые соревнования по компетенциям, не вошедшим в финал.

Четвертый этап — финал чемпионата — проводится по итогам региональных и отборочных этапов, включает финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и финал чемпионата высоких технологий.

Для тех, кто хочет стать участником чемпионатного движения по профмастерству, сообщаем контактные данные организаторов: ФГБОУ ДПО ИРПО, индекс 123242, Российская Федерация, г. Москва, Большая Грузинская улица, д. 12, стр. 2. Телефон +7 (977) 978-29-47. Электронная почта: pro@firpo. ru. Если у вас есть предложения, пожелания, жалобы или вопросы — вы можете указать их, заполнив форму обратной связи.