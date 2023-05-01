Следует отметить, что появление первой ингушской газеты произошло ещё раньше, чем образовалась Ингушская АО. 1 мая 1923 года, когда Ингушетия еще была частью Горской АССР, в свет вышел первый номер газеты «Сердало». Так как ингушский алфавит тех времен был на основе латиницы, то и газета была написана на ингушском языке латинскими буквами.

Собственно говоря, основателем газеты и её первым редактором был создатель ингушского алфавита на латинской основе нарком просвещения Горской АССР 3аурбек Мальсагов. Ответственным секретарем и корректором был талантливый поэт и переводчик Тембот Дордаганович Беков.

Тираж первого номера составил 500 экземпляров и, к сожалению, сегодня его трудно найти. Однако в Госархиве Ингушетии имеется на хранении второй номер газеты «Сердало» и множество номеров за годы существования Ингушской АО — 1924-1934 гг., а также и последующие периоды истории нашей республики.

Газета является одним из старейших изданий на юге России. К сожалению, ее выпуск приостанавливался на 13 лет в 1944-1957 годах в связи с депортацией ингушей и чеченцев и ликвидацией Чечено-Ингушской АССР.

В историю общенациональной газеты, как и в целом в историю ингушского народа, вписаны имена редакторов С. Куркиева, М. Солтамакова, М. Аушева, М. Льянова, Т. Тебоева, С. Чахкиева, М. Барахоева, М. Озиева, Х. Шадиева, Я. Патиева.

Сегодня общенациональная газета Республики Ингушетия «Сердало» выходит на ингушском языке. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в республике, на Кавказе и в России, а также публикует материалы по истории и культуре ингушей.

Газета выходит один раз в неделю тиражом 2 тыс. экземпляров. Место издания газеты менялось три раза — первоначально она издавалась в столице Ингушской АО Владикавказе, затем в столице Чечено-Ингушетии Грозном и после образования Республики Ингушетия — в Назрани.

Госархив Ингушетии. Ф. 66. Оп.1. Ед. хр.134-135.

Госархив Ингушетии. Газета «Сердало» № 57-59 от 30 апреля 2013 г.

Госархив Ингушетии. Газета «Ингушетия» № 61-64 от 4 мая 2018 г.

Начальник отдела использования документов и научно-информационной работы Госархива Ингушетии Б. М. Ужахов