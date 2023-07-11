История государственных флагов восходит к глубокой древности. На них часто изображались городские эмблемы и гербы, связанные с историей, государственным строем и другими моментами.

У наших историков нет точных сведений о том, имели ли ингуши в древности единый государственный флаг, но отдельные воинские формирования имели свои отличительные символы.

Как мы знаем, в качестве отдельной государственно-территориальной единицы Ингушетия на короткое время входила в состав Горской Республики (1917-1918 гг.), и, несмотря на то, что Союз объединенных горцев Северного Кавказа (так ее называли иначе) не был признан советской властью, Ингушетия и тогда имела свой флаг. При советской же власти государственный флаг автономных республик в составе унитарной Российской Федерации отличался от общероссийского флага только надписями на языках титульных наций. Объединенная 15 января 1934 г. Чечено-Ингушская АССР тоже имела подобный флаг с надписью на ингушском языке.

Демократизация, коснувшаяся и национально-государственной жизни, позволила республикам, в том числе и Ингушетии, иметь самостоятельно выбранные символы государственности: флаг, гимн и герб. Надо сказать, что образованию нового субъекта Российской Федерации — Республики Ингушетия в 1992 году и принятию государственного флага, свидетельствующего о национальной государственности Ингушетии в составе России, предшествовала большая подготовительная работа, проведенная органами власти на местах, начиная с августа 1993 года совместно с общественными организациями, художниками и учеными. В итоге, 13 мая 1994 года Народное собрание единогласно приняло закон «О государственном флаге Республики Ингушетия» по рисунку, представленному профессором Ибрагимом Дахкильговым. А 11 июля 1999 года был принят новый Конституционный закон «О государственном флаге Республики Ингушетия», который утвердил символ и внёс его в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 152. Эта дата, которая до сих пор имеет юридическую силу, указом Главы Ингушетии была установлена как День государственного флага республики.

Государственный флаг Республики Ингушетия представляет собой прямоугольное полотнище из горизонтальных полос белого и зелёного цветов. Как мы знаем, белый цвет издревле почитался ингушами как символ чистоты помыслов и действий, характерных народу Ингушетии, а зеленые полосы по краям связаны с культом богини плодородия Тушоли, почитаемой в народе. Также зеленый цвет олицетворяет исповедуемый ингушами ислам. Он же символизирует пробуждение природы, изобилие и плодородие земли Ингушетии.

В центре белой полосы, которая в четыре раза шире остальных, расположен солярный знак в форме круга с отходящими от него тремя лучами, каждый из которых оканчивается незавершённым кругом. Этот знак окрашен в красный цвет, который символизирует нелегкую многовековую борьбу ингушского народа против несправедливости за право жить на земле своих предков в мире и согласии.

Дугообразные лучи знака не случайно повернуты против движения часовой стрелки. Именно в таком направлении вращаются Земля и другие планеты вокруг Солнца, равно как и Солнце вращается вокруг своей оси. Это говорит о том, что солярный знак олицетворяет триединство настоящего, прошлого и будущего и означает вечное движение Солнца и Вселенной. В таком начертании знак является символом взаимосвязи, бесконечности всего сущего, благополучия и благотворного созидания.

Солярный знак был взят из публикаций ингушских ученых, которые обнаружили их на башнях в горной Ингушетии во время экспедиции в 1965 году. Впервые он был изображён в книге Ахмеда Орцхоевича Мальсагова «Нарт-орстхойский эпос вайнахов», вышедшей в 1970 году в г. Грозном. Вскоре солярный знак появился на обложке книги рассказов И. Дахкильгова «Кукий денал» («Мужество Куки»), выпущенной в 1976 году в Грозном. Таким образом, можно сказать, что символика ингушского флага свидетельствует, что народ избрал путь созидания, а не разрушения, путь света и добра, а не тьмы и зла.

Государственному флагу, как святыне, отдаются высшие государственные почести. Его достоинство подлежит защите по всему миру, оскорбление флага расценивается как оскорбление чести нации. И надо сказать, что наши земляки в труде и в ратных сражениях, на дальних рубежах нашей Родины и на защите государственных интересов и прав граждан в республике и за ее пределами, одерживая победы в спортивных, интеллектуальных и иных состязаниях, гордо несут флаги России и Ингушетии.

Государственный флаг Ингушетии достойно представляется не только в нашей республике, но и за ее пределами. Он развевался на самых высоких вершинах мира, в том числе Эвересте, его высоко и гордо поднимали и поднимают наши спортсмены после победы на престижных мировых и континентальных соревнованиях. Также наш флаг развевается на многих международных и всероссийских экономических форумах.

Можно с уверенностью утверждать, что государственный флаг Ингушетии олицетворяет славную историю и неповторимые традиции нашей республики, объединяет ингушский народ в его стремлении к сплоченности и единству, укрепляет его дух, выражая идеи и принципы государства. Храня в себе историю Ингушетии, ее прошлое, настоящее и будущее, ингушский флаг занимает почетное место в жизни каждого ингуша. Поздравляем с этим поистине народным событием и желаем нашей республике мира, добра, процветания и благополучия!