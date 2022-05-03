При упоминании имени Вассан-Гирея Джабагиева на память приходят события в период революции 1917 года, а его чиновничья работа как российского экономиста, землеустроителя, статистика в области аграрной политики остается малоизученным, менее освященным исследователями.

Свою трудовую деятельность Вассан-Гирей Джабагиев начал в департаменте земледелия России в возрасте 20 лет, после неудавшейся учебы в Рижском политехническом институте из-за массовых студенческих волнений, беспорядок и забастовок, которые ни как не прекращались, а все чаще разгорались с новой силой. Многие учебные заведения, охваченные студенческими волнениями, закрывались на неопределенное время. Вассан-Гирей Джабагиев дважды прервал учебу не по своей воле. Имея за плечами первоначальное образование получившее во Владикавказе реальном училищ, в 1903 году он поступает на службу в министерство земледелия и государственных имуществ России. Как не имеющего чина его закрепляют в канцелярии.

В те времена для совершенствования знаний и формирования практических навыков, после училище брали в различных профильных министерствах на низших штатных должностях канцелярии с последующим подготовить высококвалифицированных специалистов.

Служба в канцелярии министерства позволила Вассан-Гирею, ближе знакомится с ее деятельностью. Работая в этом ведомстве, он тяготел к знаниям, получению дальнейшего образования и к стремлению посвятить свою жизнь на благо общества. Служба в министерстве оказалась короткой, не более двух лет. Министерство земледелия осознавало необходимость и важность подготовки квалифицированных специалистов. И вполне вероятно, что при отборе кандидатов на учебу в самый престижный и привилегированный в Европе Йенский университет, основанный еще в ХV веке, в списки попал и Вассан-Гирей Джабагиев.

В этот ВУЗ редко кому удавалось поступить и получить образование тем более горцу. Избрание специальности по сельскому хозяйству и выбор место учебы для Вассан-Гирея был не случайным, обладая профессией агронома-землеустроителя, он хотел посвятить себя самой благородной мирной, созидательной профессии, наибольшим образом, быть полезным своей Родине. Для него это стало важным и переломным моментом во всей его жизни.

Молодой студент помимо основных дисциплин очень заинтересованно изучал сельское хозяйство и крестьянскую жизнь западноевропейских стран (Франции, Австрии, Дании, Баварии, Пруссии и Германии). Он знакомился с произведениями немецких, французских и английских философов. Имея теоретические знания, некоторый опыт работы в министерстве сельского хозяйства и владея статистическими данными, Вассан-Гирей, находясь в Йене, пишет ряд статей: «Земельная и земледельческая реформы», «Низкие цены на хлеб и борьба с ними», «Низкие и высокие цены на хлеб». Все эти статьи были посвящены аграрному вопросу и печатались в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

По окончании учебного заведения в 1908 году Вассан-Гирей Джабагиев получив прекрасное образование, овладев несколько европейскими языками, обогащенным знаниями и передовым европейским опытом, с радикальными взглядами возвращается в Россию и вновь приходит на службу в прежнее министерство, переименованное к тому времени в Главное Управление землеустройства и земледелия. Джабагиев вновь оказывается в канцелярии, которая занималась делопроизводством по земельным вопросам. Работа в канцелярии была не из легких, но здесь перед ним открываются большие перспективы для творческого и профессионального роста.

В департаменте земледелия Вассан-Гирей Джабагиев оказался в самое тяжелое и смутное время знаменитых столыпинских реформ. Поступая на государственную службу, он представлял, насколько ему тяжело будет работать в этом ведомстве. В условиях проведения аграрных реформ департамент земледелия работал с двойной нагрузкой. Не каждый выдерживал, была высокая текучесть кадров. Только лишь подготовленным людям были под силу новые задачи. На аппарат департамента земледелия ложилась большая ответственность в разработке механизмов проведения реформ. Это и внесение изменений в крестьянское законодательство, и учреждение Комитета по земельным делам, землеустройству и переселенческим делам, и создание Крестьянского поземельного банка. Осуществление аграрных реформ было неимоверно трудным. Сфера деятельности ведомства с каждым днем расширялась. Вскоре Главное управление землеустройства и земледелия стало самым влиятельным ведомством Российской империи. За короткий период этим ведомством было внесено наибольшее количество законопроектов в Госдуму.

В 1909 году Вассан-Гирея Джабагиева прикрепляют к исполнению обязанностей помощника начальника производственных работ по земельным устройствам сельских обывателей. Этот участок работы был наиболее загруженным с проведением землеустроительных работ. В 1910 году, уже имея чин чиновника для особых поручений VIII класса, он становится помощником заведующего отделением государственных земельных имуществ. Несмотря на свою молодость, Вассан-Гирей Джабагиев показал себя грамотным, сложившимся специалистом и завоевал авторитет среди многочисленных коллег. Прекрасное образование, знание несколько языков, государственного мышления и четкого выполнения поставленных задач, способствовало быстрой карьере.

В 1911 году как опытный, квалифицированный специалист Джабагиев становится столоначальником отделения по аренде казенных земель. Уже имея чин губернского секретаря, он состоял членом общества Московского земства. В 1912 году Вассан-Гирея Джабагиева переводят помощником заведующего Оброчным отделением. В том же году происходит важное событие в жизни, в возрасте 30 лет он женится на девятнадцатилетней красавице Хелене Хануме Байрашевской из знатного литовско-татарского княжеского рода. С ведением в 1913 году в департаменте земледелия нового отделения агрономической помощи хозяйствам единоличного владения, Вассан-Гирея Джабагиева переводят в отдел по сельскохозяйственному образованию.

За сравнительный короткий срок он быстро продвигается по служебной лестнице. Его переводили из одного отделения в другой, повышая в чине. Это ему удается благодаря упорному труду, чрезвычайной способности и таланту.

Большую часть госслужбы Джабагиев провел на канцелярских должностях. Канцелярская служба сделала из него профессионала-специалиста высшей категории. С большим энтузиазмом проявлял он свои обширные знания в различных областях. Был хорошим знатоком землеустройства и землепользования, земского дела и статистики.

В 1916 году пребывая на государственной службе в Главном Управлении землеустройства и земледелия, Вассан-Гирей Джабагиев становится титулярным советником, губернским секретарем и получает орден св. Станислава 3-й степени. Он не оставался незамеченным наверху, его привлекают к выполнению ответственных государственных поручений и определяют в число чиновников «для особых поручений» департамента земледелия.

Из послужного списка видно, что Вассан-Гирей Джабагиев находился в нужное время на различных ответственных участках. Именно здесь ярко проявились его организаторские таланты и глубокие знания в аграрном секторе. Он был не только агрономом, экономистом, политиком, но и мыслителем, аналитиком-стратегом, реформатором. По духу и складу ума он был прирожденным реформатором и яростным сторонником аграрных реформ. Занимаемая должность в департаменте оказывала влияние на формирование его политических и экономических взглядов.

В департаменте земледелия Вассан-Гирей Джабагиев выделялся со своей кавказской внешностью, отличался строгостью и принципиальностью. Между тем, он был первым, единственным горцем в департаменте земледелия и производил невообразимое впечатление высокой образованностью и культурой, редкой работоспособностью в сочетании с великолепной, поразительной памятью и дальновидностью. Он знал в совершенстве несколько иностранных несколько языков. В народе, говорят, насколько удалось человеку изучить иностранных языков, настолько раз, он становится культурным. Потому можно судить, насколько Вассан-Гирей Джабагиев был культурным и образованным человеком.

Своей энергичностью и целеустремленностью Вассан-Гирей Джабагиев вызывал восхищение у своих коллег, несмотря на молодости. Он обладал большими организаторскими способностями, широким кругозором, четким видением поставленных целей и настойчивостью в их достижении. Находясь в департаменте земледелия, упорно работал над собой, используя всякую возможность повысить свои знания. Служба в департаменте не давала много простора для плодотворной творческой работы. В силу своих служебных обязанностей Вассан-Гирей Джабагиев вынужден был находиться в разъездах по всей России и за рубежом. Однако, несмотря на трудности, он продолжал уделять много внимания обобщению опыта западноевропейских стран.

Вассан-Гирея Джабагиева не покидал мысль ближе познакомиться с западноевропейским опытом ведения сельского хозяйства с целью внедрения его методик в России. Для этого он часто ездил в командировки в различные страны. Больше всего его привлекали Германия, Пруссия и Франция. Здесь он скрупулезно собирал статистические сведения о положение дел в сельском хозяйстве. Такие сведения нужны были для сравнения и размышления. Каждая загранпоездка в европейские страны приносила Вассан-Гирею Джабагиеву огромное удовлетворение, и по возвращении он представлял подробные отчеты и служебные записки своему начальству, а потом некоторые его идеи и взгляды находили свое отражение в различных документах и циркулярах департамента.

Собираемый обширный материал, имевший большое значение, печатался в ежегодниках департамента. Наблюдая и изучая все стороны жизни в странах Европы, он получал представление о буржуазных реформах и способах их проведения в различных государствах. Вассан-Гирей Джабагиев отмечал важность зарубежного опыта в области сельского хозяйств а, и в то же время оговаривал, что не все идеи Запада приемлемы для России, искал модель, наиболее подходящую к тогдашним условиям страны.

Вассан-Гирей Джабагиев понимал и как ученый, и как гражданин, что в мире происходят большие изменения в аграрном секторе, появляются новые прогрессивные формы земельного обустройства и нельзя отставать в этом вопросе от успешно развивающихся государств. Он принадлежал к числу прогрессивно мыслящих чиновников департамента земледелия. Стал автором многих статей, посвященных сельскому хозяйству. Обладая незаурядными литературными способностями, активно сотрудничал с изданиями, которые идейно были ему ближе. Это «Санкт-Петербургские ведомости», «Сельскохозяйственное образование», «Земледельческая газета», в которых периодически печатались его статьи по различным аспектам.

Здесь публиковались почти все его замечательные работы, диапазон которых был весьма широк: научно-популярные очерки, статьи по общественным вопросам, критические материалы. Статьи и труды Джабагиева были ценны и актуальны, в особенности такие: «Товарищеское зернохранилище в Германии» (1909), «Промышленная сушка картофеля» (1915г.), «Свободная земельная собственность и техника сельского хозяйства в Европе» (1915). Последняя работа посвященной земле и землепользованию особо приобретает свою ценность и значимость.

Своем труде, придавая большое значение земле и землепользованию Вассан-Гирей Джабагиев пишет: «Нет в жизни государства более важного, более коренного вопроса, чем вопрос о земле. Такую выдающуюся роль этот вопрос играл во все эпохи — в древности, в средние века и в новое время. Вокруг него сильнее всего горели партийные и сословные страсти, разыгрывались междоусобные войны и революции; от неправильного решения земельного впороса рушились могущественнейшие государства (Рим), а умелое его решение создавало непоколебимую политическую мощь и экономическое благополучие народов».

Этот важный тезис имел ключевое значение. Основные положения его научных работ не потеряли значение и сегодня, а некоторые из них приобрели большую остроту, несмотря на то, что написаны более 100 лет назад.

Он проявил себя, как знаток сельского хозяйства, талантливый исследователь, природного ума и большого опыта. И все же его наследие невозможно было вычеркнуть из истории.

В своих публикациях выступал как российский демократ и патриот, стремившийся внести свой вклад в процветание России. Он пропагандировал новые, прогрессивные методы ведения сельского хозяйства. Судить о масштабности его в департаменте можно по его трудам, которые выявлены краеведом Берснако Газиковым и опубликованы в печати Марьям Яндиевой.

Работая в департаменте земледелия и государственных имуществ, Вассан-Гирей Джабагиев уделяет большое внимание горцам Северного Кавказа. Он был автором проекта земского управления в Терской области, в котором предусматривались трехступенчатые выборные органы: сельские, окружные и губернские. Его проект шел вразрез с военным управлением. Это многих не устраивало.

После февральской революции Временное правительство проявило инициативы по демократизации органов местного самоуправления во всех областях и губерниях в России. Это означало реорганизацию прежних земств и создание новых органов земского самоуправления на демократических началах.

Эта идея вынашивалась Вассан-Гиреем Джабагиевым еще до Февральской революции. Горцы с одобрением встретили нововведение, возлагая большие надежды на улучшение их жизни, позитивные перемены в образовании, здравоохранении и аграрном секторе. Появлялась возможность формирования органов власти на местах на основе всеобщего избирательного права. Однако, отношение земству Войскового казачества Терской области, в отличие от других губерний, было отрицательным, высказывались большие опасения по поводу перехода власти на местах выборным органам.

Начала его трудовой деятельности пришлось на знаменитую столыпинскую реформу, а пик совпало началом революционных событий. Безусловно, перед Джабагиевым открывались большие перспективы для профессионального роста, вполне возможно, стал бы он крупным ученым-управленцем. Работа его в департаменте земледелия России была прервана в марте 1917 года с отъездом из Петрограда на Кавказ.

Курейш Цороев — депутат Народного собрания Ингушетии, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства России.