Согласно информации министерства, для этого дорожными организациями и другими задействованными организациями подготовлены 30 единиц техники и заготовлен противогололедный материал для обработки проезжей части дорог в количестве 7 тыс. м³.

«Из них 17 — комбинированные дорожные машины, 6 автогрейдеров, 7 экскаваторов и погрузчиков. Помимо этого, организованы по 4 теплых стоянки для техники, помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей, заправочные пункты с 10-дневным запасом топлива и смазки. Также заготовлены более 6 тыс. м³ песка и более 1 тыс. тонн соли для обработки проезжей части дорог», — уточнил замминистра.

Как отметил Даурбеков, министерством организована очередность и сроки очистки участков дорог и ликвидации зимней скользкости с соответствующим составом отрядов и порядком работы машин с периодичностью через двое суток в количестве 8 человек.

Также приказом Минавтодора республики обеспечено круглосуточное дежурство состава аппарата. Соответствующий приказ с контактами дежурных сотрудников опубликован на сайте ведомства, а также направлен в оперативный штаб правительства и в УГИБДД.

Кроме того, Даурбеков доложил о перечне работ, проводимых министерством в течение года по содержанию в чистоте и порядке автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

«Среди них механизированная очистка покрытий от пыли и грязи без увлажнения 11-12 раз в год, без учета трехмесячного зимнего периода. Уборка различных предметов и мусора с элементов дороги 28-31 раз в год, также без учета зимнего периода. Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу, в т. ч. вручную, на обочинах и разделительной полосе 7-8 раз в год и другие работы», — дополнил он.

Вместе с тем отмечается, что, несмотря на периодичность проведения соответствующих работ в рамках указанного постановления правительства, данные работы перевыполняются в 2-3 раза.