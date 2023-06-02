Закон об образовании республики был принят Верховным Советом РСФСР 4 июня 1992 года. Она существовала, прямо говоря, только на бумаге, когда осенью того же года в Пригородном районе и городе Владикавказе произошел конфликт, названный впоследствии «осетино-ингушским». Регион принял десятки тысяч вынужденных переселенцев-ингушей. Затем военные действия в Чечне, и уже сотни тысяч беженцев хлынули в Ингушетию, которая только начала заявлять о себе, как республика.

Каждому руководителю Ингушетии выпадали свои испытания, в том числе и противостояние международному терроризму, когда наших молодых людей идеологи экстремизма втягивали в преступную деятельность против собственного народа. Прошли и через это, выстояли. Одновременно значительное внимание властями уделялось социально-экономическому развитию региона.

Была и зона экономического благоприятствования «Ингушетия», различные государственные программы, а в последние годы огромную роль в развитии республики играют национальные проекты. Глава региона Махмуд-Али Калиматов не раз подчеркивал, что нацпроекты — «неоценимая помощь республике со стороны федеральной власти».

Если взять тот же 2022 год, то видно, что сделан хороший рывок для улучшения качества жизни людей.

Ингушетия смогла сократить общий долг региона с 11,8 млрд рублей до 3,3 млрд рублей.

«Закрыта задолженность по мерам бюджетного принуждения, по которым правительство республики с 2019 года перечислило в федеральный бюджет 3,9 млрд рублей. За счет экономии собственных средств и помощи из федерального центра удалось погасить кредиторскую задолженность в размере 5,8 млрд рублей», — отметил Глава региона.

По его словам, сейчас основной объем оставшейся задолженности составляет 1,9 млрд рублей, и эта задолженность реструктуризирована до 2029 года.

«Параллельно велась работа по наращиванию собственных доходов региона, которые достигли 9 млрд рублей, это на 3 млрд больше, чем в 2021 году. Получилось это благодаря работе по наращиванию собственных доходов региона и экономии по итогам проведенных торгов», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Ингушетия лидирует в СКФО по росту промышленного производства. Рост составил 10,8%, а это значительное достижение. Увеличен индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям на 12,6%, наилучшая динамика в отраслях производства готовых металлических изделий (58,9%), обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (11,4%), производства резиновых и пластмассовых изделий (19,5%) и металлургического производства (12,3%).

«Продолжаем активно работать над созданием благоприятной инвестиционной среды, внедрением инновационных технологий для поддержки предпринимателей. Считаю, что успешное развитие промышленности — это один из ключевых факторов для улучшения экономической ситуации в регионе», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, все эти достижения являются ключевыми приоритетами развития региона.

«Открывая новые промышленные площадки, мы создаем новые рабочие места. Хочу поблагодарить правительство Ингушетии за проделанную работу», — подчеркнул руководитель субъекта.

Выступая с отчетом о деятельности правительства в 2022 году в Народном собрании Ингушетии, премьер-министр республики Владимир Сластенин напомнил, что обувная фабрика ООО «Фелидже Пэллэ» начала производство тактических ботинок, которыми были экипированы военнослужащие республики.

Запущен ранее простаивавший комбинат детского питания мощностью 2,5 тонны в смену (ООО «АВА», стоимость проекта — 149 млн рублей, количество создаваемых новых рабочих мест — 89, создано — 20). Введен в эксплуатацию цех по сборке модулей очистных сооружений (ООО «Очистные сооружения», объем инвестиций — 50 млн рублей, создано 11 рабочих мест). Также инициатором проекта планируется строительство завода на промышленно-инвестиционной площадке в городе Карабулаке.

Ведется работа по реанимации энергосберегающего завода «Технопарк «Сердало». Заключен контракт с энергосервисной компанией ООО «Профлэд групп», согласно которому планируется сборка 10 тыс. уличных фонарей.

В текущем году, по словам премьер-министра, планируется завершение следующих инвестиционных проектов:

— реконструкция комбината строительных материалов (ООО КСМ «НЕОН», объем инвестиций — 831 млн рублей, планируется создание 220 рабочих мест);

— строительство завода алюминиевых сплавов (ООО ЗАС «РИАЛ», объем инвестиций — 398,8 млн рублей, планируется создание 58 рабочих мест);

— возведение завода по производству детских санитарно-гигиенических средств (ООО «Бест Бренд», объем инвестиций 762,9 млн рублей, планируется создание 67 рабочих мест);

— строительство комплекса по производству газобетонных блоков (ООО «Строй-комфорт», объем инвестиций — 200 млн рублей, планируется создание 47 рабочих мест).

В планах также создание на базе ГУП «Кавдоломит» индустриального парка «Джейрах». Площадь индустриального парка составит свыше 30 га, в качестве резидентов предусматривается привлечение производителей строительных материалов. Стоимость проекта, по предварительным расчетам, составит 750 млн руб., объем финансирования со стороны АО «Кавказ. РФ» — 500 млн руб.

Развитие промышленности является одним из ключевых направлений региональной экономической политики, отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши предприятия были конкурентоспособными и успешными на рынке. В этом нам помогает Фонд развития промышленности, который уже получил капитализацию в размере 80 млн рублей и сотрудничает с Федеральным фондом развития промышленности. В этом году у республики имеются объективные причины рассчитывать на увеличение федеральной поддержки нашим промышленным предприятиям до 132 млн рублей», — подчеркнул Глава региона.

По его словам, Фонд развития промышленности Ингушетии планирует заключить с федеральным фондом новое соглашение, в рамках которого будет изменено соотношение финансирования: 90% федеральных и 10% региональных средств.

Владимир Сластенин сообщил, что за счет средств фонда планируется поддержка предприятий путем предоставления займов на реализацию инвестиционных проектов в объеме до 50 млн рублей на заявителя со сроком до 5 лет и процентной ставкой до 3%. Таким образом имеется возможность поддержать большее количество проектов в республике.

Глава Ингушетии добавил, что регион будет работать и тесно сотрудничать с Фондом развития промышленности России, чтобы создать благоприятную инвестиционную среду в республике.

Власти Ингушетии считают, что о повышении инвестиционной активности свидетельствует и рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в республике, составивший 11,8% (до 5465 единиц), среднесписочная численность работников субъектов МСП выросла на 22% (7644 человека). А число физических лиц — самозанятых граждан увеличилось за год на 6,8 тыс. человек, или в 3,7 раза, и составило 9,4 тыс. чел.

Продолжена работа центра «Мой бизнес», на площадке которого субъекты предпринимательской деятельности могут получить необходимые услуги для начала и ведения бизнеса по принципу «одного окна». За отчетный период поддержку в центре «Мой бизнес» получили более 3 тыс. субъектов МСП, граждан, планирующих открыть свой бизнес, а также самозанятых граждан.

Фондом поддержки предпринимательства предоставлены микрозаймы на общую сумму 28 млн рублей, а также 3 поручительства на сумму 24 млн рублей. Организован конкурсный отбор на предоставление грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. По итогам проведенного конкурса предоставлены гранты 12 молодым предпринимателям.

В сентябре 2022 года в республике начал работу менеджер департамента региональных программ АО «МСП Банк». При этом объем финансовой поддержки субъектов предпринимательства кредитным учреждением (удаленное рабочее место) только с сентября по декабрь прошлого года составил 1718% от плана.

Также в сентябре прошлого года состоялся VI Республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия — 2022», в котором приняло участие 120 субъектов предпринимательства и подписано 10 соглашений на сумму свыше 4 млрд рублей.

По динамике роста сельскохозяйственного производства Ингушетия занимает первое место по СКФО.

«Помимо промышленного сектора мы активно развиваем и сельское хозяйство. В 2022 году объем выпуска сельскохозяйственной продукции составил 19,5 млрд рублей, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. Мы производим мясо, молоко, яйца, зерновые, подсолнечник, картофель и овощи. По сравнению с прошлым годом, производство всех этих продуктов выросло на 6,6% и составило 128,6%», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Активно развивается и животноводство. Численность крупного рогатого скота выросла на 1,9%, а поголовье овец и коз увеличилось на 10,2%.

В республике успешно функционирует птицекомплекс «Южный», объем производства составляет 5,5 тыс. тонн. Планируется запустить вторую его очередь в этом году. Активными темпами в регионе реализуется проект по возведению нового тепличного комплекса ООО «Агрокомбинат Сунжа». В планах производство 15 тыс. тонн в год плодоовощной продукции на площади 22 гектара. В рамках создания тепличного комплекса будет построена также подстанция «Тихая», что повысит инвестиционную привлекательность региона, а также позволит создать 400 новых рабочих мест.

В Ингушетии продолжается работа по улучшению экологической ситуации.

Так, завершены работы по ликвидации свалки в городе Малгобеке, техническая готовность объекта — 100%. До конца 2024 года планируется ликвидация свалки города Карабулака общей площадью 32 гектара. Данная свалка включена в новый федеральный проект «Генеральная уборка».

В рамках другого федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» закуплено 2,3 тыс. единиц контейнеров для раздельного накопления отходов, которые переданы муниципалитетам для установки на специальных площадках.

Кроме того, для достижения целевых показателей национального проекта «Экология» до конца 2024 года планируется строительство современного полигона твердых коммунальных отходов с комплексами обработки и утилизации отходов.

Большое количество мероприятий просветительского характера проведено в рамках всероссийской акции «Вода России». Регион вновь занял лидирующее 3-е место по Российской Федерации. Также республика традиционно занимает лидирующие позиции при проведении всероссийских экологических субботников «Зеленая весна» и «Зеленая Россия». В минувшем году в рамках проведения различных социально значимых акций, таких как, например, «Сад памяти», высажено более 3,5 тыс. саженцев различных пород в населенных пункта.

В прошлом году туристский поток составил 105,5 тыс. человек, увеличившись на 3% (в 2021 году — 102,5 тыс. человек). На 13% вырос номерной фонд, который по итогам года составил 450 номеров (в 2021 году — 398 номеров).

В Ростуризме зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины. Также Роспатентом зарегистрирован слоган «Ингушетия — родина башен». Собственный туристический бренд представляет собой стилизованное изображение ингушской башни.

Проводились мероприятия по благоустройству туристических локаций и маршрутов региона. Итогом этой работы стало благоустройство архитектурного комплекса «Эрзи» в Джейрахском районе, мавзолея Борга-Каш в сельском поселении Плиево, Фуртоугского водопада, маршрутов по местам боевой славы в Малгобеке, пеших троп в Даттыхе.

За счет поддержки, оказанной предпринимателям на осуществление общественных инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, реализовывались 23 проекта по развитию туристических инфраструктур, 5 из которых завершены, еще 18 будут окончены в текущем году.

В рамках реализации комплекса мер по восстановлению (до уровня 2019 года) численности занятого населения охвачено около 27 тыс. участников и трудоустроено 12,6 тыс. человек, что составляет 112,2% от запланированного показателя (11,2 тыс. человек).

В рамках реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта, заключено 4233 контракта, в том числе: по поиску работы — 1555; ведению индивидуальной предпринимательской деятельности — 847; ведению личного подсобного хозяйства — 703; осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации — 1128.

В текущем году запланировано заключение свыше двух тысяч социальных контрактов по 4 мероприятиям на сумму 300 млн рублей.

Реализованные мероприятия позволили снизить уровень регистрируемой безработицы с 15,1% до 10,2% (на 12 тыс. человек — с 39 тыс. до 27 тыс. человек).

Кроме того, социальная поддержка, оказываемая населению по всем направлениям, позволила незначительно, но тем не менее снизить уровень бедности в республике до 29,7% (план — 30%).

По направлению единого заказчика строительства республики — Минстроя — велось строительство 77 объектов на общую сумму 11,5 млрд рублей, введены в эксплуатацию 43 объекта.

По федеральному проекту «Чистая вода» завершено строительство насосной станции и водопровода в селе Вознесенское для водоснабжения сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района. На стадии строительства находится объект «Модернизация Альтиевского водозабора. Строительство станции чистки воды», переходящий на 2024 год.

Начато строительство очистных сооружений в городе Сунжа, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2024 год.

Благодаря сотрудничеству республики и «Газпрома» уровень газификации Ингушетии достиг 79%. В план-график догазификации региона включено 923 домовладения в 45 населенных пунктах, из них количество домовладений, подлежащих догазификации в 2023 году, составляет 339 единиц.

По программе «Формирование комфортной городской среды» продолжается работа по созданию условий проживания в муниципальных образованиях. В 2022 году благоустроено 22 общественные территории. Всего за время реализации данной национальной программы в республике благоустроено 146 общественных территорий. Введено 134,9 тыс. квадратных метров жилья, рост к уровню 2021 года составил 20,5%.

Республика досрочно первой по России реализовала дорожный нацпроект, выполнив запланированные на 2022 год объемы со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением 100%. Приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью более 17 км.

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут проведены работы по автодорогам и мостам общей протяженностью 28 км, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» — свыше 26 км. В рамках федеральной программы «Содействие» планируется сдать объект «Сурхахи — Яндаре» протяженностью более 8 км.

Вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, организации отдыха детей уделяется самое пристальное внимание. В летний период 2022 года отдыхом и оздоровлением было охвачено 5 тыс. детей и подростков (34 пришкольных лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций — 3528 детей, и 3 стационарных лагеря круглосуточного пребывания — 1479 детей).

В этом году планируется строительство стационарного корпуса Республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Малгобеке на 50 мест и второго корпуса социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов — Дом ветеранов на 50 мест в селе Сурхахи.

Начата реконструкция горного лагеря «Эрзи». Помощь республике оказывает основатель фонда «Сафмар», предприниматель и меценат Микаил Гуцериев. Выделено более 300 млн рублей. Такая же работа проводится и на башенных комплексах. Капитально ремонтируются мусульманские и христианские кладбища.

По мнению руководителя республики, система образования Ингушетии активно развивается благодаря поддержке руководства страны, правительства России, профильного федерального министерства.

Система общего образования региона представлена 134 общеобразовательными организациями, в которых обучается 57,5 тыс. учеников. В односменном режиме функционирует 61 школа, в двухсменном — 73.

Доступность дошкольного образования в соответствии с актуальным спросом для детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 96,3%, от 3 до 7 лет — 98%. Функционируют 95 детских садов на 19 тыс. мест, из них 93 организации государственные, 2 — частные.

В течение 2022 года в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в республике построено и введено в эксплуатацию 16 общеобразовательных организаций общей проектной мощностью 11 тыс. ученических мест и 9 дошкольных образовательных организаций на 2 тыс. мест.

Проведен капремонт 13 функционирующих школ, что обеспечило возможность 9 тыс. школьников обучаться в комфортных условиях. В текущем году проведение капитального ремонта запланировано в 16 общеобразовательных организациях республики. Ремонтные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

Ежегодно на базе школ создаются центры образования цифрового, гуманитарного профилей и технологической направленности. В отчетном году их создано 12, всего функционирует более 80.

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом проведен ремонт спортивных залов в 3-х школах, в 4-х установлены спортивные площадки, в 7-ми созданы спортивные клубы (закуплен инвентарь по таким видам спорта, как шахматы, волейбол, баскетбол, гимнастика).

Важным событием в системе дополнительного образования стало открытие центра одаренных детей «Олимп», где выстроена эффективная система работы с одаренными детьми и молодежью нашей республики. Он начал функционирование с сентября прошлого года. Работу центра координирует попечительский совет под руководством Главы республики.

По итогам проведения государственной итоговой аттестации выросло число высокобалльных работ (80 баллов и выше): получено 9 стобалльных результатов ЕГЭ, от 90 баллов и выше получили 214 участников, от 80 и выше — 480 человек. 161 выпускник награжден федеральной медалью «За особые успехи в учении».

На базе четырех профессиональных образовательных учреждений созданы 11 современных мастерских.

Республика принимает активное участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет», который дает возможность профессиональным образовательным организациям совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с требованиями региональных работодателей. В 2023-2024 годах планируется участие пяти организаций среднего профессионального образования в конкурсе на получение грантов для создания шести образовательно-производственных кластеров.

В конкурсном отборе на целевое обучение приняли участие 140 абитуриентов, 100 из которых поступили в различные вузы страны: МГУ, Высшую школу экономики, Бауманский университет и другие ведущие технические и гуманитарные вузы.

В Ингушетии в 2023 году планируется открыть центр опережающей профессиональной подготовки, где совершенствовать свое мастерство смогут молодые специалисты и преподаватели средних специальных учебных заведений. Создание этой структуры позволит эффективно использовать совместно с другими профессиональными образовательными учреждениями современное оборудование для подготовки, переподготовки и повышения квалификации студентов по наиболее востребованным и перспективным специальностям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс».

Ключевые показатели молодежной политики федеральных проектов исполнены с результатом свыше 100%. В рамках работы по развитию добровольчества проведено свыше 200 культурно-массовых, общественных, политических и событийных мероприятий, основными из которых являются форум «Таргим», слет добровольцев, «Экослет», «Трасса развития», «Бессмертный полк», «Поезд Победы» и голосование по программе «Комфортная городская среда».

Растет число добровольцев. В отчетном году количество зарегистрированных волонтеров увеличилось на 2500 человек, их общее количество достигло 4600 человек.

Молодежь республики принимала участие в таких форумах, как «Машук» (Ставропольский край), «Каспий» (Дагестан), «Селиас» (Астрахань) и других.

Участие в грантовых конкурсах приняли свыше 250 человек, 41 из них стали победителями (19,5 млн рублей).

Здравоохранение республики представлено 34 медицинскими организациями, функционирует 2244 койки. Показатели естественного движения населения сложились следующим образом (на 1000 населения): рождаемость — 15,0 (третье место по России); смертность — 3,3 (наименьший показатель по стране); естественный прирост — 11,7 (второе место по стране); продолжительность жизни — 78,7 лет (первое место по стране).

В 2022 году завершено строительство психоневрологического и наркологического диспансеров в селе Плиево. Проведен капитальный ремонт городской детской поликлиники и поликлиники Малгобекской центральной районной больницы. План по диспансеризации населения выполнен на 98,4%.

В рамках реализации мероприятий федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобретено 16 единиц медицинского оборудования, в том числе система компьютерной томографии.

В различных муниципальных образованиях Ингушетии в 2023 году откроют значимые объекты здравоохранения, в том числе три крупных.

По итогам конкурсных мероприятий поступили в медицинские вузы России по целевым направлениям по программе специалитета 45 абитуриентов. Для получения послевузовского профессионального образования направлены для прохождения ординатуры за счет средств федерального бюджета 48 специалистов.

В Ингушетии ежегодно увеличивается доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом: в 2022 году — 38,2% (в 2019 году — 21,6%). Проведено 232 спортивно-массовых мероприятия всероссийского, регионального и республиканского уровней, в которых приняли участие свыше 5 тыс. спортсменов.

Наиболее значимые из них: Международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Алихана Калиматова, Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин памяти Магомеда Парчиева, первенство СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

В Ингушетии в минувшем году провели и открытый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей на кубок Главы республики, открытый межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2008 годов рождения на кубок спортивного клуба «Ади Ахмад» в честь олимпийского чемпиона Назира Манкиева. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» запустили «умные» спортплощадки в городе Сунже и в сельском поселении Нестеровское.

Выступая на соревнованиях СКФО, спортсмены республики завоевали 69 золотых, 56 серебряных и 92 бронзовые медали, а на соревнованиях всероссийского и международного масштаба — 29 золотых, 16 серебряных и 48 бронзовых медалей.

2022 год прошел под эгидой празднования 30-летия образования республики. В течение года проведено более 300 культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательной дате.

В рамках нацпроекта «Культура» обновлены школа искусств в Карабулаке, дома культуры в сельских поселениях Нижние Ачалуки и Пседах. В Малгобеке проведено оснащение музея боевой и трудовой славы и детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

По госпрограмме «Пушкинская карта» реализовано свыше 150 мероприятий с числом зрителей более 12 тыс. чел., количество приобретенных карт составило 16 тысяч.

В этом году введут в эксплуатацию три дома культуры с большими зрительными залами в сельских поселениях Даттых, Гейрбек-Юрт, Джейрах. Также намечены капитальный ремонт ДК в селе Инарки, реконструкция здания музея изобразительных искусств в Карабулаке, техническое оснащение Мемориального комплекса жертвам репрессий.

Запущен культурно-образовательный проект «Культура для школьников», направленный на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения.

Эти положительные результаты развития достигнуты в результате слаженной командной работы Главы, правительства и депутатского корпуса. Все усилия сосредоточены на исполнении национальных проектов и достижении целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

Исходя из этого, в минувшем году республика принимала участие в реализации 43 региональных проектов в составе 11 нацпроектов. Общий бюджет региональных проектов составил 11,5 млрд рублей. Бюджетные обязательства по указанным средствам приняты в полном объеме и направлены на выполнение более 70 мероприятий. Кассовое исполнение сложилось в размере 11,3 млрд рублей, или 97,7%.

В текущем году на реализацию национальных проектов будет направлено 5,2 млрд рублей.