Спор на камнях

Ахмед Тангиев: «Кичиться родом и спорить из-за родовых башен — противоречит Исламу»

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Богослов Ахмед Тангиев в интервью газете «Ингушетия» резко осудил земельный конфликт, произошедший в Джейрахском районе республики, дав свою религиозную оценку и призвав стороны к урегулированию вопроса с надлежащим терпением.

«С точки зрения ислама, человек может претендовать только на то, что принадлежит ему лично: покупка, наследство, подарок и прочее. Защита своего имущества — неотъемлемое право мусульманина. Что касается башен, то в исламе нет понимания их принадлежности тейпу, тем более что ни одна из фамилий не сможет привести на то исчерпывающие шариатские доказательства. Вражда из-за фамильных башен расценивается как проявление «джахилии» (невежества)», — рассказал собеседник.

«Когда Всевышний спросит, ради чего человек умер, что он ответит? Ради камней, в которых никто не живет? Это очень скверная смерть для мусульманина. Сегодня башни — это общая история, а не жилые помещения. Было бы правильнее обозначить все башни историческими памятниками, принадлежащими ингушскому народу, не привязывая их к категории «собственность тейпа», — считает Ахмед Тангиев.

Отметим, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) строго предостерегал от проявления «джахилии» (невежества). Согласно Священному Корану, нет преимущества одного человека над другим, кроме как на основе богобоязненности.

Напомним, в Джейрахском районе Ингушетии в субботу, 19 августа, произошел массовый конфликт между двумя тейпами, по неподтвержденной информации, на почве спора о родовой земле. В результате конфликта есть пострадавшие.

По данному факту правоохранительные органы республики проводят проверку.

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