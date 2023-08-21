«С точки зрения ислама, человек может претендовать только на то, что принадлежит ему лично: покупка, наследство, подарок и прочее. Защита своего имущества — неотъемлемое право мусульманина. Что касается башен, то в исламе нет понимания их принадлежности тейпу, тем более что ни одна из фамилий не сможет привести на то исчерпывающие шариатские доказательства. Вражда из-за фамильных башен расценивается как проявление «джахилии» (невежества)», — рассказал собеседник.

«Когда Всевышний спросит, ради чего человек умер, что он ответит? Ради камней, в которых никто не живет? Это очень скверная смерть для мусульманина. Сегодня башни — это общая история, а не жилые помещения. Было бы правильнее обозначить все башни историческими памятниками, принадлежащими ингушскому народу, не привязывая их к категории «собственность тейпа», — считает Ахмед Тангиев.

Отметим, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) строго предостерегал от проявления «джахилии» (невежества). Согласно Священному Корану, нет преимущества одного человека над другим, кроме как на основе богобоязненности.

Напомним, в Джейрахском районе Ингушетии в субботу, 19 августа, произошел массовый конфликт между двумя тейпами, по неподтвержденной информации, на почве спора о родовой земле. В результате конфликта есть пострадавшие.

По данному факту правоохранительные органы республики проводят проверку.