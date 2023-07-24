Как отметили организаторы Съезда, Международный женский клуб «Аиша», на съезде в 2023 г. присутствовали представители 37 регионов России, это более 56 действующих женских мусульманских организаций.

Тема «Образ будущего России глазами мусульманки» стала основной темой обсуждения. В рамках этого мероприятия представительницы регионов приняли участие в различных панельных выступлениях и дискуссиях, в круглом столе на тему: «Укрепление взаимодействия женских мусульманских организаций с целью развития и формирования женского мусульманского актива».

Московская конференция объединила женщин из разных уголков России, дающих свой вклад в развитие мусульманского сообщества. Участницы съезда поделились своим опытом и проектами в сфере общественной деятельности и работы с молодежью, а также обсудили возможности для дальнейшего развития женского активизма в России.

На XI Съезде женских мусульманских организаций, были подписаны международные и региональные договоры о сотрудничестве и совместной деятельности, поднимались вопросы о здоровье человека в обществе риска, о психопрофилактике женского здоровья в условиях хронического стресса, о духовности как основе психологического и физического здоровья, подняты острые вопросы информационной гигиены, образа мусульманки в информационном обществе, а также актуальных онлайн профессий для самореализации мусульманки.

Помимо этого, прошли дискуссии о традиционных ценностях народов в России, о воспитание молодёжи в духе патриотизма и духовно-нравственных традиций, свойственных народом нашей страны, а также о важности мужественности и женственности, соответственно у мужчин и женщин согласно традиционным ожиданиям российского общества, уберегая молодёжь от искажений и пропаганды западных моделей гендерных идентичностей и роли.

В этом году от Республики Ингушетия в съезде принимала участие представительница КПЦ «Ираз». Для ингушских активисток это была отличная возможность не только узнать о достижениях других регионов, но и привлечь внимание к проблемам, решением которых они занимаются в своем регионе.

«Приятно отметить, что на съезде высоко была отмечена деятельность мусульманских организаций России. Впервые было организовано награждение Медалью Всероссийского съезда женских мусульманских организаций «Достойнейшая» (учрежденная АНО ВО Международной женской академией «Аиша»), где отмечались заслуги делегатов, которые уже многие годы занимаются развитием женского мусульманского сообщества. Все это происходило в торжественной атмосфере», — рассказала Хяди Даурбекова, делегат от Ингушетии, соучредитель КПЦ «Ираз».

Теолог Тамара Парижева, соучредитель духовно-просветительского центра «Наследницы пророков» г. Малгобека впервые принимала участие в съезде мусульманок России.

«Благодарю Всевышнего за возможность побывать вместе со всеми на съезде женских мусульманских организаций! Сердечная благодарность за кропотливый и плодотворный труд всем организаторам, искренность и активность дорогих сестер-участниц! Пусть Всевышний Аллах объединит нас в обоих мирах на самом лучшем», — поделилась впечатлениями Тамара Парижева.

Выступление Хяди Даурбековой было посвящено социализации и мотивации юных активисток Ингушетии, что в полной мере соответствовало основной теме съезда. В своем докладе она рассказала о молодёжном проекте «Новое поколение» женского культурно-просветительского центра «Ираз».

«Это девочки-подростки от 10 до 17 лет, несмотря на свой юный возраст, стремятся внести свой вклад. Их команда сформировалась из девочек-активисток в разное время, принимавших участие в наших мероприятиях, а не создавалась по нашему замыслу и усмотрению. Только таким способом можно создать команду настоящих лидеров», — отметила в своем выступлении Хяди Даурбекова.

«Мы предоставили им максимальную свободу действий. Нам важно, чтобы они сами стремились к этому, а не действовали по нашей указке. Мы больше занимаемся организационными вопросами — аренда помещения, средства на проведение мероприятия и т. д. Ненавязчиво направляем их к созидательным целям, делимся своим 9 летним опытом в общественной деятельности, учим взаимодействовать с другими организациями и органами власти, рассказываем о разных подводных камнях, знакомим с системой грантов, даем советы, знакомим с системой грантов, даем советы. Таким образом, происходит преемственность поколений», — добавила она.

Участие активисток из Ингушетии на XI Съезде отражает активное участие ингушских женщин в социальной жизни страны. Они приехали в Москву не только для представления своих интересов, но также для обмена опытом с другими участниками съезда, что является важным шагом к укреплению и расширению диалога между различными регионами России.

«Выходя на более широкую арену, принимая участие во Всероссийских мероприятиях мы стремимся сохранить свою индивидуальную и коллективную идентичность при работе в рамках широкого движения женских организаций. Нам, как активисткам из Ингушетии, необходимо найти баланс между своими уникальными ценностями и потребностями, а также общими стремлениями движения», — сказала Хяди Даурбекова.

Съезд женских мусульманских организаций носит ежегодный характер с 2012 года, в котором принимают участие руководители и представители женских мусульманских организаций России — свыше 2000 мусульманок из 45 регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья.

Основная цель Съезда — объединение женских мусульманских организаций для совместной работы, направленной на решение актуальных проблем мусульманского общества России, а также разъяснения понятия о положении мусульманки в обществе и границах её участия в жизни государства согласно исламскому вероучению.

В завершение первого дня работы Съезда, была принята итоговая резолюция, в которой отмечалось, что осознавая важность сохранения духовного, психологического и физического здоровья граждан в условиях повышенной рискогенности и хронического стресса, женским мусульманским организациям необходимо централизованно собрать списки и организовать практические курсы повышения квалификации среди сотрудниц и членов организации, таких как «Оказание первой доврачебной медицинской помощи в экстренных ситуациях», «Базовое оказание психологической помощи мусульманам и членам их семей» и так далее. Обсудив широкий круг вопросов, затрагивающих особенности информационного общества, духовно-психологического воздействия на умы молодёжи средствами массовой информации и культуры, постановили силами и средствами женских мусульманских организаций выступить на защиту детей, семьи и уклада традиционных ценностей народов в России.

Активистки из Ингушетии выразили свою готовность работать над улучшением положения женщин в своем регионе и привлекать внимание к проблемам, которые требуют особого внимания.