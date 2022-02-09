До этого в рамках проекта «Мамино тепло» шапочки, носочки, пледики и игрушки, собственноручно изготовленные мастерицами из Ингушетии, получили перинатальные центры и родильные дома в Назрани, Махачкале и Владикавказе.

Необычная помощь

Как утверждает статистика, ежегодно в нашей стране приблизительно 6% от общего числа новорожденных, или почти 90 тысяч малышей, появляются на свет раньше положенного срока. Выходить таких крох медикам не так-то просто, но они борются за жизнь каждого из них, а помогают им в этом обычные женщины. Они вяжут шерстяные вещи для недоношенных младенцев и на безвозмездной основе передают их врачам отделений реанимации и патологии новорожденных. В разных регионах нашей страны и за ее пределами существуют целые женские клубы, которые занимаются подобной благотворительной деятельностью.

Родившиеся раньше срока малыши первое время проводят в специальных устройствах с искусственно созданным микроклиматом — кювезах. Эти «волшебные боксы» помогают им быстрее набирать вес и адаптироваться к внешней среде, а согревать крох и сохранять драгоценное тепло позволяют теплые вещи, изготовленные специально для них из особой гипоаллергенной шерсти.

Помимо согревающей такая одежда выполняет еще и развивающую функцию. Носочки и шапочки из шерсти подобно массажерам стимулируют рефлекторные зоны, которых много по всему телу детишек, оказывая тонизирующее и общеукрепляющее действие. Также покалывания шерстяных волокон, раздражая тонкую и нежную кожу новорожденных, не дают им впасть в глубокий сон, что в их случае смертельно опасно, ведь они могут не проснуться, забыв вовремя сделать вдох.

Во время пребывания недоношенных малышей в кювезах, им подкладывают шерстяных осьминожек. Еще несколько лет назад датскими врачами было замечено, что благодаря таким игрушкам родившиеся раньше срока крохи очень быстро идут на поправку.

Наблюдая за одним из недоношенных малышей, чья мама связала и принесла в медучреждение, где он находился, шерстяного головоногого моллюска, медики заметили, что маленький пациент стал более спокойным, перестал вырывать зонды и трогать кислородную трубку, у него улучшился сон и выровнялось дыхание. Тогда врачи попросили женщину связать еще одну такую же игрушку. Эффект повторился и у другого малыша, затем у третьего и так далее. Врачи поняли, что щупальца осьминога новорожденным напоминают пуповину мамы и у них создается ощущение, что они все еще находятся в ее утробе. Когда кроха берет в ручки такую «пуповину», его организм начинает развиваться просто невероятными темпами.

Эта история вдохновила женщин по всему миру. Мамы недоношенных малышей и просто неравнодушные люди стали вязать спасительных осьминожек и передавать их в медучреждения.

Мамино тепло

Идея воплотить в жизнь такой проект у нас в Ингушетии появилась у активистки молодежного крыла регионального отделения Союза женщин России Надии Цицкиевой — пресс-секретаря Ингушского перинатального центра в Назрани.

Свой проект «Мамино тепло» девушка представила на Всероссийский молодежный конкурс «Твори добро» и получила грант на его реализацию. А воплотить идею в жизнь ей помогла ее младшая сестра Тамара Цицкиева. На протяжении нескольких месяцев мастерица все свое свободное время посвящала вязанию вещей для малышей. За день кропотливой работы у нее получалось изготовить 3-4 комплекта, в которые входят шапочка, носочки и игрушка-осьминожек.

Как рассказали активистки, для вязки детских вещей подходит только специальная гипоаллергенная шерсть. Такую пряжу получают из шерсти верблюдов, коз или мериносных овец. А вот пряжа с добавлением пуха, ворса, мохера или ангоры не подходит, так как ее мелкодисперсные частицы могут стать источником загрязнения воздуха в кювезе и навредить малышу.

Для окрашивания пряжи используются только натуральные красители, которые делают ее безопасной, но в разы увеличивают стоимость. Так, цена небольшого мотка ниток составляет в среднем 600 рублей. Из него получается не более 1,5 комплекта одежды. Дорого, но другого способа помочь малышам нет. Поэтому, израсходовав грантовые средства, активистки продолжили реализацию проекта уже за свой счет.

Как рассказала в интервью «Ингушетии» председатель Ингушского регионального отделения Союза женщин России Мадина Ужахова, благотворительный проект «Мамино тепло» вызвал интерес у женщин. Так, одна из ингушских мастериц самостоятельно связала несколько комплектов детской одежды и передала их маленьким пациентам перинатального центра. Инициативу ингушских активисток подхватили в соседних республиках.

«Мы реализовали все, что было задумано, но увидев, сколько пользы принес наш проект, решили его продолжить», — сообщила Мадина Ужахова.

Теперь активистки из ингушского отделения Союза женщин России планируют связать вещи для малышей из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.