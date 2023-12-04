В апреле 2023 года дано начало международному сотрудничеству негосударственных медицинских организаций России и Турции. Российскую сторону представила клиника академика Ройтберга АО «Медицина», турецкую сторону — крупнейшая сеть клиник «Florence Healthcare».

АО «Медицина» единственная организация в России имеющая полную международную JCI-аккредитацию. Такая аккредитация есть и у «Florence Healthcare».

«Совместный проект осуществляется в рамках частного партнерства и направлен на оказание высококвалифицированной медицинской помощи тем пациентам, которые часто бывают в этих двух странах. Целью проекта является не столько медицинский туризма, сколько обеспечение возможности гражданам России и Турции получать медицинскую помощь по одним и тем же стандартам вне зависимости от того, в какой из этих двух стран они находятся», — рассказала доцент Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Ирина Долгова.

Страховую защиту пациентов осуществляет компания «Кредит Европа Лайф», которая разработала специальную программу медицинского страхования, обеспечивающую непрерывное медицинское обслуживание на территории этих двух стран.

Государственное страхование пока не распространяется на этот вид сотрудничества, однако в перспективе, по мнению эксперта, ситуация может измениться.

«Уникальный проект начался с создания «виртуальной клиники», позволившей смоделировать взаимодействие между турецкими и российскими специалистами и синхронизировать их работу. Связь между специалистами двух клиник поддерживается с помощью телемедицины, результаты обследований пациентов одновременно поступают к специалистам двух стран. Для координации совместной работы в России постоянно находится врач турецкой клиники.

Также необходимо заметить, что сотрудничество с турецкой стороной дает возможность российским врачам иметь доступ к новейшим публикациям в области медицины, а также от имени турецких партнеров участвовать в международных конференциях под эгидой клиник «Florence Healthcare»», — доцент Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Ирина Долгова.