Аналитики МегаФона определили самую популярную достопримечательность в Ингушетии

Башня Согласия, или, как ее еще называют, Магас Тауэр, появилась в столице Ингушетии в 2013 году. Здание представляет собой увеличенную в четыре раза классическую башню — символ ингушского народа. Это самая высокая постройка и самая высокая смотровая башня в СКФО. Чтобы оказаться наверху, нужно пройти больше километра по винтовой лестнице. Оттуда открывается вид не только на Магас, но и на захватывающий горный рельеф всей республики. Башня Согласия часто становится героиней фото- и видео-контента в социальных сетях у туристов и местных жителей. Пользователи, побывавшие здесь в этом году, потратили более 37 ТБ интернет-трафика. Этого достаточно, чтобы 74 года безостановочно показывать фильм «Страна башен» об исторической архитектуре региона.

Однако Башня Согласия — не единственная популярная достопримечательность Ингушетии. На втором месте по посещаемости у туристов — древний город Эгикал. Первые поселения появились здесь в III тысячелетии до н. э. Сейчас это один из древнейших башенных комплексов в стране. Абоненты «накачали» здесь за год 17 ТБ данных. Столько же использовали и на территории древнего христианского храма Тхаба-Ерды. Ученые до сих пор спорят о возрасте этого памятника. Большинство историков выделяют VIII век, что делает храм самым древним на территории России.

По данным аналитиков МегаФона, чаще всего в Ингушетию приезжают туристы из Чечни, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, а самые «дальние» гости прибывают из Хабаровска.

«Туристический поток в Ингушетию растет с каждым годом, а мы, в свою очередь, оперативно реагируем на запросы пользователей и развиваем инфраструктуру. Скоростной мобильный интернет позволяет нашим гостям показать природу Кавказа своим близким по видеосвязи или в социальных сетях. Новое телеком-оборудование появляется не только в туристических местах республики, но и в других населенных пунктах. В этом году мы модернизировали объекты связи в городе Карабулак, станицах Троицкой и Нестеровской, селах Верхние Ачалуки и Экажево, селении Пседахе», — комментирует директор МегаФона в Ингушетии Залимхан Акиев.

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