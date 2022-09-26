В приснопамятные годы «дикого капитализма» и первоначального накопления капитала проблему конкуренции решали просто и радикально — нейтрализацией конкурентов. Слава богу эти времена канули (хочется верить) в Лету. Однако, сама по себе она никуда не исчезла, трансформировавшись в более изощренные, тонкие формы, свойственные нынешнему, стремительному информационному веку.

К примеру, обойти и облапошить конкурента можно... броской рекламной вывеской, на которую с охотой «клюют» клиенты. Но, как выяснила газета «Ингушетия» «и хитрую лису можно изловить». По крайней мере, так считают в республиканском антимонопольном ведомстве.

— Нами выдано несколько предупреждений индивидуальным предпринимателям из г. Карабулак и с. п. Плиево по поводу некорректной рекламы своего товара, — рассказал нашему корреспонденту руководитель Ингушского управления ФАС России Батыр Точиев. — В рекламе своих услуг рекламодатели использовали такие лексические мудрствования, как «Номер один», «Лучший», «Первый», но конкретными характеристиками свои аргументы для рекламы товаров они не подкрепили. Так, предупреждения коснулись объектов, зазывающих покупателей в «Оптово- продуктовый склад № 1», «Шаурма № 1», другие точки. Хочу напомнить, что подобные обозначения в рекламной кампании, служат для привлечения внимания и, продвижения своих услуг на рынке в условиях большой конкуренции.

По словам Точиева, не все средства, которые использует бизнес в продвижении своего товара посредством рекламы, соответствует духу и букве закона.

— Закон о защите конкуренции запрещает недобросовестную конкуренцию путем мнимого сравнения своего товара с товаром конкурента, используя слова «лучший», «первый», «номер один», «самый лучший» и т. д., — говорит он. — Если у вас нет конкретных характеристик, объективно подтверждающих превосходство вашего товара над товаром конкурентов — лучше молчите. Даже если рекламная кампания строится на честном слове, подобные утверждения являются неточными, либо искаженными.

Чем ваш товар лучше товара конкурента? В силу каких признаков товара вы «номер один»? Как давно вы на рынке, отмечая в рекламе «первый в республике»? На эти вопросы, заданные нами предпринимателям, они так и не смогли ответить, получив за это предупреждение.

Глава антимонопольной службы региона сообщил, что согласно выданным предпринимателям предупреждающим документам, в ближайшие дни им необходимо откорректировать текст рекламы, удалив обозначения, вводящие в заблуждение потребителей.

— Предупреждение, исполненное в срок, не влечет за собой какое- либо административное взыскание, — уточнил собеседник. — Но вместе с тем, напомню, что неисполнение предупреждения грозит возбуждением дела о нарушении антимонопольного законодательства. А это уже совсем другая история.