На отведенной для региона выставочной площадке компании представят собственную продукцию: камуфляжную форму, медицинскую спецодежду, армейскую обувь, носки и пр.

Премьер республики Владимир Сластенин проверил готовность предприятий к участию в событии и ознакомился с продукцией. По его словам, с момента открытия организации добились немалых результатов в своей деятельности.

«За короткое время вы продвинулись далеко вперед и продолжаете набирать обороты. Уверен, что на форуме, где вы проявите весь свой потенциал и зарекомендуете с лучшей стороны, нас ждут новые успехи», — отметил премьер.

По словам руководителя швейной фабрики Ислама Местоева, пройдя обучение с привлечением турецких специалистов, задействованы порядка 200 человек, в то время как планируемое количество штата должно составить 1 500.

Напомним, «Армия-2021» — это одна из крупнейших мировых военных выставок, организатором которой выступает Министерство обороны России. Здесь демонстрируются лучшие достижения военно-промышленного комплекса сухопутного, водного и авиационного кластеров, образцы интеллектуального оружия и многое другое.