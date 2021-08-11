Армия

Нас ждут новые успехи

Армейскую обувь и камуфляжную форму из Ингушетии впервые представят на военно-техническом форуме в Москве

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Ингушетия впервые поучаствует в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится с 22 по 28 августа в Москве. Интерес к республике вызвало открытие в прошлом году двух фабрик: швейной «4БРА» и обувной «Фелидже Пэллэ». Ингушскую делегацию на крупнейшем военном форуме страны возглавит Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

На отведенной для региона выставочной площадке компании представят собственную продукцию: камуфляжную форму, медицинскую спецодежду, армейскую обувь, носки и пр.

Премьер республики Владимир Сластенин проверил готовность предприятий к участию в событии и ознакомился с продукцией. По его словам, с момента открытия организации добились немалых результатов в своей деятельности.

«За короткое время вы продвинулись далеко вперед и продолжаете набирать обороты. Уверен, что на форуме, где вы проявите весь свой потенциал и зарекомендуете с лучшей стороны, нас ждут новые успехи», — отметил премьер.

По словам руководителя швейной фабрики Ислама Местоева, пройдя обучение с привлечением турецких специалистов, задействованы порядка 200 человек, в то время как планируемое количество штата должно составить 1 500.

Напомним, «Армия-2021» — это одна из крупнейших мировых военных выставок, организатором которой выступает Министерство обороны России. Здесь демонстрируются лучшие достижения военно-промышленного комплекса сухопутного, водного и авиационного кластеров, образцы интеллектуального оружия и многое другое.

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