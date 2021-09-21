Члены нашей избирательной комиссии подготовились к такому качеству голосования очень тщательно. Нужно было приготовить специальные бумажные бюллетени, которые сканируются и распознаются прибором, производящим подсчёт. Подготовили на количество заявленных избирателей, а это 2020 человек, более шести тысяч бюллетеней, на каждого по три бюллетеня.

Благодаря автоматизации голосования члены избирательной комиссии чувствовали себя уверенней. Эту систему нельзя сфальсифицировать, и потому было легко и спокойно на душе, и перед избирателями не надо было оправдываться.

Для помощи избирателям у электронной урны дежурил специально обученный специалист — системный администратор.

Была подготовлена и развлекательная программа, за что мы очень признательны детскому хореографическому ансамблю «Таргим», руководителем которого является Адам Беков. В голосовании участвовал и свадебный кортеж. Для молодой четы и в целом для стариков- избирателей были подготовлены памятные подарки.

Наша комиссия выезжала к адресатам по заранее поданным заявлениям, чтобы дать возможность немощным людям участвовать в голосовании. Побывали представители УИК и в СИЗО, где вместе с личным составом проголосовало 200 человек.

Сама организация на избирательном участке № 206 по городу Карабулак была на высоком уровне. Всё это, в том числе и высокая явка на выборы, благодаря администрации города Карабулака, городскому совету и кандидатам в депутаты, которые грамотно провели предвыборную кампанию.

И, конечно же, вокруг царила атмосфера добра, понимания и доверия. Люди были довольны, и это чувствовалось. Это многого стоит. С чувством исполненного долга и с чистой совестью остались и мы. А избранному новому составу желаем удачи в дальнейшей работе, не подвести нас и оправдать надежды своих избирателей.