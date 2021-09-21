Выборы были организованы на высоком уровне
Благодаря электронной урне члены избирательной комиссии чувствовали себя уверенней — Любовь Тумгоева
— Выборами и ходом голосования впервые за последние годы мы остались очень довольны, — говорит Любовь Тумгоева, директор Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия. — Это в первую очередь связано с тем, что на нашем участке впервые был использован КОИБ — это комплекс обработки избирательных бюллетеней, или, иначе говоря, электронная урна для подсчёта голосов избирателей. В широком смысле КОИБ — это целый аппаратно-программный комплекс, в функции которого входит не только подсчёт голосов, но и автоматизированное выполнение прочих стандартных процедур, предусмотренных избирательным законодательством.
Члены нашей избирательной комиссии подготовились к такому качеству голосования очень тщательно. Нужно было приготовить специальные бумажные бюллетени, которые сканируются и распознаются прибором, производящим подсчёт. Подготовили на количество заявленных избирателей, а это 2020 человек, более шести тысяч бюллетеней, на каждого по три бюллетеня.
Благодаря автоматизации голосования члены избирательной комиссии чувствовали себя уверенней. Эту систему нельзя сфальсифицировать, и потому было легко и спокойно на душе, и перед избирателями не надо было оправдываться.
Для помощи избирателям у электронной урны дежурил специально обученный специалист — системный администратор.
Была подготовлена и развлекательная программа, за что мы очень признательны детскому хореографическому ансамблю «Таргим», руководителем которого является Адам Беков. В голосовании участвовал и свадебный кортеж. Для молодой четы и в целом для стариков- избирателей были подготовлены памятные подарки.
Наша комиссия выезжала к адресатам по заранее поданным заявлениям, чтобы дать возможность немощным людям участвовать в голосовании. Побывали представители УИК и в СИЗО, где вместе с личным составом проголосовало 200 человек.
Сама организация на избирательном участке № 206 по городу Карабулак была на высоком уровне. Всё это, в том числе и высокая явка на выборы, благодаря администрации города Карабулака, городскому совету и кандидатам в депутаты, которые грамотно провели предвыборную кампанию.
И, конечно же, вокруг царила атмосфера добра, понимания и доверия. Люди были довольны, и это чувствовалось. Это многого стоит. С чувством исполненного долга и с чистой совестью остались и мы. А избранному новому составу желаем удачи в дальнейшей работе, не подвести нас и оправдать надежды своих избирателей.