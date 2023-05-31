— Судебные приставы Ингушетии часто сдают кровь для спасения жизни людей, — рассказала газете «Ингушетия» сотрудница пресс-службы ведомства Лалита Льянова. — Таким образом, своим примером наши коллеги привлекают внимание к проблеме нехватки донорской крови. Многие сотрудники нашего управления вовлечены в волонтерское движение не только в рамках проводимых акций, но и на постоянной основе, откликаясь на нехватку крови в экстренных случаях. Многие из них являются обладателями звания «Почетный донор России».

По ее словам, перед забором крови все доноры прошли необходимую процедуру для проверки наличия противопоказаний, получили консультацию терапевта.

Еще одной благотворительной акцией судебных приставов республики, приуроченной к Международному дню защиты детей, стала акция «Судебные приставы — детям».

— Судебные приставы во главе с руководителем управления Зелимханом Костоевым посетили воспитанников подшефного дома-интерната социально незащищенных детей, расположенного в сельском поселении Троицкое, — добавила собеседница. — Напомню, что управлением установлено шефство над интернатом еще весной 2011 года. За это время сложились теплые отношения с администрацией данного центра и его воспитанниками. Территориальное УФССП постоянно интересуется проблемами и нуждами дома-интерната и оказывает его питомцам посильную помощь. Ни один праздник в детском доме не обходится без визита судебных приставов, которые приходят к ребятишкам с подарками и гостинцами. Не стал исключением и праздник детей в этом году.

Руководитель УФССП по Ингушетии вручил детям сладкие подарки, все сотрудники, участвовавшие в акции, смогли лично навестить детей в их палатах. Многие из них маломобильны и всегда очень рады посетителям.

«Спасибо вам за ваш благородный труд, терпение и душевность, с которыми вы относитесь к своим воспитанникам. Это требует грандиозной самоотдачи и большого, доброго, любящего сердца. Знайте, что вы всегда можете обратиться за помощью и поддержкой к нам, в службу судебных приставов», — адресовал теплые слова Зелимхан Костоев работникам дома-интерната.